HOME SPORTS BASKET

IBL 2024: Persiapan Matang, Satria Muda Membara Hadapi Babak Playoff

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |05:35 WIB
IBL 2024: Persiapan Matang, Satria Muda Membara Hadapi Babak Playoff
Satria Muda Pertamina siap hadapi babak playoff IBL 2024 (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
PELATIH Satria Muda Pertamina, Youbel Sondakh mengklaim persiapan timnya sudah matang jelang babak Playoff Indonesia Basketball League (IBL) 2024. Dame Diagne dan rekan-rekan pun dipastikan siap tampil maksimal.

Satria Muda Pertamina hampir dipastikan akan tampil di Playoff IBL 2024. Tim yang bermarkas di Britama Arena itu kini menduduki posisi empat klasemen sementara babak reguler IBL 2024.

Setelah mengalami penurunan performa, Satria Muda Pertamina bangkit usai merekrut roster-roster baru. Para pemain seperti Reynaldo Garcia, Artem Pustovyi, dan Elgin Cook membuat Satria Muda Pertamina semakin kuat.

Pasukan Youbel Sondakh itu berhasil meraih delapan kemenangan beruntun di IBL 2024. Kini, mereka percaya diri menatap babak Playoff IBL 2024.

Youbel mengatakan skuadnya saat ini sudah hampir sempurna dengan adanya pergantian beberapa roster. Dia berharap tren positif ini terus berlanjut hingga babak Playoff IBL 2024 yang dimulai pada 11 Juli mendatang.

"Ya sebenarnya pergantian pemain asing itu memang respon kita terhadap hasil-hasil yang kurang oke kemarin ya. Jadi ya kita berbenah lah. Dan puji syukur dampaknya langsung terlihat dan semoga tren positif ini bisa kita jaga sampai akhir," kata Youbel dalam keterangan resmi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (2/7/2024).

