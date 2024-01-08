Satria Muda Pertamina Jakarta Rilis Skuad untuk Arungi IBL 2024: Ada 3 Pemain Asing

JAKARTA – Satria Muda Pertamina Jakarta telah resmi merilis daftar pemain yang akan memperkuat mereka dalam mengarungi Indonesia Basketball League (IBL) 2024. Dengan berkekuatan tiga pemain asing, total 14 penggawa didaftarkan oleh juara IBL 12 kali itu.

Pengenalan skuad Satria Muda itu dilakukan di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/1/2024) siang WIB. Semua pemain yang didaftarkan hadir dalam acara ini, lengkap dengan staf pelatih dan ofisial tim. Bahkan, Presiden klub, Baim Wong, juga turut menghadirinya.

Nama-nama besar tetap akan menghiasi skuad Satria Muda di IBL 2024. Mereka adalah Arki Dikania Wisnu, Widyanta Putra Teja, Antoni Erga, Sandy Ibrahim, Juan Laurent, Ali Bagir dan Julian Chalias.

Kemudian, peraih dua gelar MVP IBL, Abraham Damar Grahita, juga akan membela semifinalis musim lalu tersebut. Sebelumnya, pada tahun lalu pemain berusia 28 tahun itu bermain di tim asal Jepang, Veltec Shizuoka, dan juga terdaftar di Prawira Bandung sehingga sempat menimbulkan prahara.

Tak hanya pemain senior, Satria Muda juga memiliki pemain-pemain muda berbakat. Nama-nama seperti Karl Patrick, Dame Diagne, Armando Yegiwar serta Adrien Chalias menjadi tenaga muda yang akan menambah kekuatan mereka.

Terakhir, tiga pemain melengkapi slot pemain asing, termasuk mantan jagoan Prawira Bandung, Jarred Shaw. Sedangkan dua penggawa lainnya adalah Curtis ‘Trey’ Davis dan Mycheal ‘Myke’ Henry, yang pernah berseragam tim NBA, Memphis Grizzlies.