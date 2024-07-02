Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Enea Bastianini Senang Usai Halangi Marc Marquez hingga Turun ke Posisi 10 MotoGP Belanda 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |22:58 WIB
Enea Bastianini Senang Usai Halangi Marc Marquez hingga Turun ke Posisi 10 MotoGP Belanda 2024
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini. (Foto: Reuters)
A
A
A

ASSEN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini senang bukan main usai sukses menghalangi Marc Marquez untuk finis podium di MotoGP Belanda 2024. Baginya momen menyalip Marquez menjadi salah satu hal menarik saat tampil di Sirkuit Assen, Belanda tersebut.

Seperti yang diketahui, Bastianini berhasil finis ketiga di MotoGP Belanda 2024 yang digelar pada Minggu 30 Juni 2024. Dalam proses menguasai posisi ketiga itu, Bastianini melalui proses yang begitu berat.

Sebab Bastianini memulai balapan seri kedelapan MotoGP 2024 tersebut dari posisi 10. Ia pun perlahan mampu melewati sejumlah pembalap, termasuk Marquez.

Momen luar biasa pun tercipta di lap 21, di mana Bastianini sukses melewati Marquez. Bagi Bastianini, menyalip Marquez benar-benar sulit karena itu ia pun merasa bahagia.

Marc Marquez

“Itu (menyalip Marquez) tidak mudah. Benar-benar rumit. Pada saat momen itu terjadi, saya sudah berada di batas (maksimal),” ungkap Bastianini, melansir dari Speedweek, Selasa (2/7/2024).

“Saya benar-benar melakukan pertarungan yang sulit dengan Marc Marquez. Kami berduel panjang di rem, kami melepaskan rem beberapa kali. Namun, saya berada di garis dalam,” tambahnya.

