HOME SPORTS MOTOGP

Resmi! Aleix Espargaro Jadi Pembalap Penguji Repsol Honda pada MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |15:30 WIB
Resmi! Aleix Espargaro Jadi Pembalap Penguji Repsol Honda pada MotoGP 2025
Aleix Espargaro jadi test rider Repsol Honda di MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
ALEIX Espargaro resmi jadi pembalap penguji Repsol Honda pada MotoGP 2025. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh pihak MotoGP melalui akun Instagram resminya, yakni @motogp, pada Selasa (2/7/2024).

"BREAKING! Aleix Espargaro akan bergabung dengan Repsol Honda sebagai pembalap penguji pada 2025," tulis akun resmi MotoGP, dikutip pada Selasa (2/7/2024).

Aleix Espargaro

Dengan demikian, Aleix Espargaro dipastikan akan menjadi pembalap penguji di MotoGP 2025. Dia mengikuti jejak banyak pembalap senior lainnya, seperti Dani Pedrosa, yang menjadi test rider setelah pensiun.

Aleix Espargaro sendiri diketahui akan pensiun pada akhir musim MotoGP 2024. Ini merupakan musim terakhir Aleix Espargaro setelah berkarier selama 15 tahun di MotoGP sejak 2009.

Telusuri berita Sport lainnya
