Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Peparnas 2024: Gelar Rapat Persiapan, Menpora RI Ungkap Alasan Pilih Kota Solo Jadi Tuan Rumah

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |03:15 WIB
Peparnas 2024: Gelar Rapat Persiapan, Menpora RI Ungkap Alasan Pilih Kota Solo Jadi Tuan Rumah
Menpora RI, Dito Ariotedjo, berbicara usai rapat dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO – Menpora RI, Dito Ariotedjo, menggelar rapat awal persiapan Peparnas 2024 (Pekan Paralimpiade Nasional) di Kota Solo, Jawa Tengah. Penyelenggaraan akan dilakukan di olo, Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar.

Dito memaparkan, keputusan Peparnas 2024 dipusatkan di Jawa Tengah karana Sumatera Utara (Sumut) menyatakan mundur dari tuan rumah. Selain itu, NPC Indonesia juga mengusulkan Kota Solo.

"Setelah hasil rapat terbatas dengan Bapak Presiden di mana awalnya ada permohonan dari Sumatera Utara untuk mundur dari penyelenggaraan Peparnas dan juga sesuai aspirasi rakernas NPC Indonesia yang memohon pemindahan dilakukan di Jawa Tengah," kata Dito di Kota Solo, dikutip Minggu (23/6/2024).

Menpora RI Dito Ariotedjo

Untuk itu, Dito menggelar rapat bersama dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Jumat 21 Juni 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh putra sulung Presiden RI Joko Widodo tersebut.

"Hari ini kami melakukan rapat perdana mempersiapkan yang waktunya kurang dari lima bulan. Dari Pemkot Solo dan Wali Kota Solo yang memimpin bersama Kemenpora kami akan melakukan koordinasi dengan intens menyiapkan kesuksesan penyelenggaraan Peparnas," ungkap Dito.

Pria berusia 33 tahun itu mengatakan, alasan Solo dipilih sebagai salah satu venue Peparnas 2024 karena pernah sukses menyelenggaraan ASEAN Para Games. Selain itu, semua fasilitas dan akomodasi sudah siap dan hanya butuh renovasi minor.

"Alhamdulillah Solo ini kita lihat sejak 2022 menjadi tuan rumah ASEAN Para Games persiapan venue, baik tempat pertandingan sampai akomodasi hotel ini sudah siap. Dan ini bisa menyelamatkan Peparnas 2024 dan semoga ini bisa menjadi event nasional olahraga yang paling diminati yang kedepan bisa semakin maju," tukas Dito.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/43/3192554/momen_anthony_joshua_dievakuasi_dari_mobil_yang_ditumpanginya_baateinstockki-UJx3_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Mobil Anthony Joshua yang Tewaskan 2 Orang di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171/fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement