Peparnas 2024: Gelar Rapat Persiapan, Menpora RI Ungkap Alasan Pilih Kota Solo Jadi Tuan Rumah

SOLO – Menpora RI, Dito Ariotedjo, menggelar rapat awal persiapan Peparnas 2024 (Pekan Paralimpiade Nasional) di Kota Solo, Jawa Tengah. Penyelenggaraan akan dilakukan di olo, Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar.

Dito memaparkan, keputusan Peparnas 2024 dipusatkan di Jawa Tengah karana Sumatera Utara (Sumut) menyatakan mundur dari tuan rumah. Selain itu, NPC Indonesia juga mengusulkan Kota Solo.

"Setelah hasil rapat terbatas dengan Bapak Presiden di mana awalnya ada permohonan dari Sumatera Utara untuk mundur dari penyelenggaraan Peparnas dan juga sesuai aspirasi rakernas NPC Indonesia yang memohon pemindahan dilakukan di Jawa Tengah," kata Dito di Kota Solo, dikutip Minggu (23/6/2024).

Untuk itu, Dito menggelar rapat bersama dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Jumat 21 Juni 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh putra sulung Presiden RI Joko Widodo tersebut.

"Hari ini kami melakukan rapat perdana mempersiapkan yang waktunya kurang dari lima bulan. Dari Pemkot Solo dan Wali Kota Solo yang memimpin bersama Kemenpora kami akan melakukan koordinasi dengan intens menyiapkan kesuksesan penyelenggaraan Peparnas," ungkap Dito.

Pria berusia 33 tahun itu mengatakan, alasan Solo dipilih sebagai salah satu venue Peparnas 2024 karena pernah sukses menyelenggaraan ASEAN Para Games. Selain itu, semua fasilitas dan akomodasi sudah siap dan hanya butuh renovasi minor.

"Alhamdulillah Solo ini kita lihat sejak 2022 menjadi tuan rumah ASEAN Para Games persiapan venue, baik tempat pertandingan sampai akomodasi hotel ini sudah siap. Dan ini bisa menyelamatkan Peparnas 2024 dan semoga ini bisa menjadi event nasional olahraga yang paling diminati yang kedepan bisa semakin maju," tukas Dito.