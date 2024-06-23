Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Penyebab Brad Binder Tetap Dipertahankan di Tim Pabrikan KTM meski Tengah Tampil Melempem

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |11:54 WIB
Ini Penyebab Brad Binder Tetap Dipertahankan di Tim Pabrikan KTM meski Tengah Tampil Melempem
Pembalap Tim Red Bull KTM, Brad Binder. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MATTIGHOFEN – Red Bull KTM membuat langkah berani dengan mempertahankan Brad Binder yang tengah tampil melempem di tim pabrikan pada MotoGP 2025. Ternyata ada alasannya, seperti yang dikatakan Petinggi Pierer Mobility, Hubert Trunkenpolz, KTM berani mempertahankan Binder karena tahu rider mereka itu berkualitas.

Sebagaimana diketahui, formasi pembalap tim KTM untuk MotoGP 2025 sudah ditentukan. Di Red Bull KTM, Binder tetap dipertahankan dan akan bertandem dengan Pedro Acosta yang menggeser posisi Jack Miller.

Dipilihnya Acosta ke tim utama itu karena tak luput dari performanya yang moncer sejauh ini bersama GasGas Tech3. Sementara itu, di GasGas Tech3 sendiri akan diperkuat dua rider anyar, Enea Bastianini dan Maverick Vinales.

Trunkenpolz pun tak bisa menampik kalau Acosta adalah talenta bagus sehingga memang layak naik ke Red Bull KTM. Namun bukan berarti pihaknya harus mengesampingkan Binder.

Brad Binder

“Acosta tidak diragukan lagi adalah talenta yang sangat besar. Tapi itu tidak berarti kami mengecualikan Brad,” kata Trunkenpolz, seperti dilansir dari Crash, Minggu (23/6/2024).

Trunkenpolz sadar bahwa Binder saat ini sedang menjalani musim yang sulit. Pasalnya, pembalap asal Afrika Selatan itu tak mampu finis lima besar di lima balapan terakhir. Namun, dia mengakui Binder adalah rider yang berkualitas sehingga tetap dipertahankan di tim utama KTM.

Halaman:
1 2
