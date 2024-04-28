Alami Kecelakaan di Sprint Race MotoGP Spanyol 2024, Francesco Bagnaia Sindir Brad Binder

JEREZ – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyindir Brad Binder (Red Bull KTM) yang menyenggolnya di sprint race MotoGP Spanyol 2024, pada Sabtu 27 April 2024. Menurut Bagnaia, Binder telah melakukan manuver berbahaya karena mencoba menyalip dua rider di tepi lintasan yang jelas amat berisiko.

Alhasil gara-gara manuver brutal Binder itu, Bagnaia mengalami kecelakaan dan tak bisa melanjutkan sprint race MotoGP Spanyol 2024. Padahal start dari posisi tujuh, Bagnaia mengawali sprint MotoGP Spanyol 2024 dengan baik. Namun sayang, balapan pendeknya di Sirkuit Jerez, Spanyol tersebut berlangsung lebih singkat dari para pembalap lainnya.

Sebab, saat bersaing untuk memperebutkan posisi keempat dengan Brad Binder dan Bezzecchi, Pecco -sapaan Bagnaia- terjatuh di awal lap ketiga. Dirinya terjebak di tengah-tengah antara kedua pembalap itu ketiak Binder mencoba menyalipnya dan juga Bezzecchi secara bersamaan.

Alhasil, bintang asal Italia itu bersenggolan dengan Bezzecchi hingga motornya rusak parah dan berakhir di atas gravel. Sedangkan rekan akademi VR46-nya itu dan juga Binder bisa selamat. Setelah diselidiki, komisi balap pun memutuskan bahwa insiden itu hanyalah kecelakaan biasa dan tidak ada pembalap yang disalahkan sebagai penyebabnya.

Akan tetapi, Bagnaia nampak tak terima dan memberikan sindiran kepada Binder. Secara tersirat, dia mengatakan bahwa seharusnya tak perlu berusaha untuk menyalip dua rider sekaligus ketika berbelok di pinggir trek.

“Komisi balap mengklasifikasikan kecelakaan itu sebagai kecelakaan balap biasa. Saya rasa Anda tidak perlu mencoba menyalip dua pembalap di tepi trek,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Minggu (28/4/2024).