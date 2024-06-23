Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Buka-bukaan, Dani Pedrosa Ungkap Nyaris Satu Tim dengan Valentino Rossi di Yamaha pada MotoGP 2017

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |08:58 WIB
Buka-bukaan, Dani Pedrosa Ungkap Nyaris Satu Tim dengan Valentino Rossi di Yamaha pada MotoGP 2017
Momen kebersamaan Dani Pedrosa bersama Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MANTAN pembalap MotoGP, Dani Pedrosa, buka-bukaan kepada Jorge Lorenzo dalam suatu acara televisi di Spanyol. Ia mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan, yakni Pedrosa ternyata nyaris menjadi pengganti Lorenzo di Yamaha pada MotoGP 2017.

Seperti yang diketahui, Pedrosa dikenal sebagai pembalap yang sangat setia kepada Honda. Sebab semenjak berkarier di ajang grand prix, tepatnya di kelas 125cc pada 2001 silam, sampai dirinya pensiun di MotoGP pada 2018, Pedrosa hanya menggunakan motor Honda saja.

Pedrosa disebut pembalap hebat tanpa gelar juara dunia MotoGP karena selama berkarier di kelas tersebut, hasil terbaiknya hanya menjadi runner-up. Namun, sejarah bisa saja berubah andai Pedrosa ternyata benar-benar pindah ke Yamaha untuk MotoGP 2017.

Sebab Pedrosa mengakui nyaris menandatangani kontrak dengan Yamaha di tahun tersebut. Ia berkesempatan menajdi partner Valentino Rossi yang baru saja ditinggalkan Lorenzo yang memilih pindah ke Ducati di MotoGP 2017 tersebut.

Dani Pedrosa

“Saya nyaris menandatangani kontrak dengan Yamaha pada tahun 2017. Ketika Anda (Jorge Lorenzo) pergi dari Yamaha untuk bergabung dengan Ducati,” kata Pedrosa, dilansir dari Crash, Minggu (23/6/2024).

Menurut pemaparan Pedrosa, ia benar-benar tertarik pindah ke Yamaha karena penasaran dengan motor Lorenzo, yang menjadi rivalnya kala itu. Namun, akhirnya Yamaha memilih Maverick Vinales sebagai rekan baru Rossi di MotoGP 2017.

Halaman:
1 2
