Mengapa Banyak Pegulat Muslim Dagestan Tak Terkalahkan di UFC? Ini Alasannya

MENGAPA banyak pegulat Muslim Dagestan yang tak terkalahkan di UFC? Menarik untuk mengulas alasan di balik ketangguhan pegulat Muslim Dagestan tersebut.

Ultimate fighting championship (UFC) diketahui menjadi kompetisi beladiri campuran yang paling bergengsi di dunia saat ini. Ratusan hingga ribuan petarung dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk membuktikan diri sebagai yang terkuat di kelasnya.

Namun, di antara banyaknya petarung, para petarung dari Dagestan menjadi yang paling menarik. Sebab, petarung-petarung di wilayah yang berada di Rusia ini selalu menjadi petarung kuat dan tak terkalahkan.

Nama yang paling populer adalah Khabib Nurmagomedov. Sepanjang kariernya di atas oktagon, ia tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan. Salah satu kemenangan paling sensasional miliknya adalah saat mengalahkan Conor McGregor di UFC 299.

Selain Khabib Nurmagomedov, masih ada banyak petarung lain asal Dagestan yang tak kalah tangguh. Di antaranya adalah Islam Makhacev, Muhammad Mokaev, Umar Nurmagomedov, Ikram Aliskerov, Zabit Magomedharipov, dan yang lainnya.

Menariknya, semua petarung tersebut adalah seorang Muslim yang taat sejak kecil. Pertanyaannya, mengapa banyak pegulat Muslim Dagestan yang tak terkalahkan di UFC?

Ternyata, penyebabnya adalah dari latar belakang negara mereka sendiri dan kehidupan masa kecil mereka. Sebagai informasi, Dagestan adalah negara yang masuk federasi Republik Rusia.

Sejak lama, negara ini selalu terlibat konflik militer yang berkepanjangan dengan negara tetangganya. Oleh sebab itu, masyarakat Dagestan sudah diajarkan bela diri dan teknik perang sejak kecil demi meraih kemerdekaan negaranya atau minimal untuk menjaga diri mereka sendiri.

Gulat juga menjadi bela diri yang sangat populer di negara yang berada di kawasan Kaukus Utara Rusia ini. Sejak kecil, bela diri ini yang paling banyak diajarkan. Dengan modal ini, petarung UFC Dagestan sudah selangkah lebih maju dibanding petarung negara lain.