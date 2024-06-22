Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mengapa Banyak Pegulat Muslim Dagestan Tak Terkalahkan di UFC? Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |04:58 WIB
Mengapa Banyak Pegulat Muslim Dagestan Tak Terkalahkan di UFC? Ini Alasannya
Khabib Nurmagomedov dan Islam Makachev. (Foto: Instagram/@islam_makachev)
A
A
A

MENGAPA banyak pegulat Muslim Dagestan yang tak terkalahkan di UFC? Menarik untuk mengulas alasan di balik ketangguhan pegulat Muslim Dagestan tersebut.

Ultimate fighting championship (UFC) diketahui menjadi kompetisi beladiri campuran yang paling bergengsi di dunia saat ini. Ratusan hingga ribuan petarung dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk membuktikan diri sebagai yang terkuat di kelasnya.

Khabib Nurmagomedov

Namun, di antara banyaknya petarung, para petarung dari Dagestan menjadi yang paling menarik. Sebab, petarung-petarung di wilayah yang berada di Rusia ini selalu menjadi petarung kuat dan tak terkalahkan.

Nama yang paling populer adalah Khabib Nurmagomedov. Sepanjang kariernya di atas oktagon, ia tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan. Salah satu kemenangan paling sensasional miliknya adalah saat mengalahkan Conor McGregor di UFC 299.

Selain Khabib Nurmagomedov, masih ada banyak petarung lain asal Dagestan yang tak kalah tangguh. Di antaranya adalah Islam Makhacev, Muhammad Mokaev, Umar Nurmagomedov, Ikram Aliskerov, Zabit Magomedharipov, dan yang lainnya.

Menariknya, semua petarung tersebut adalah seorang Muslim yang taat sejak kecil. Pertanyaannya, mengapa banyak pegulat Muslim Dagestan yang tak terkalahkan di UFC?

Ternyata, penyebabnya adalah dari latar belakang negara mereka sendiri dan kehidupan masa kecil mereka. Sebagai informasi, Dagestan adalah negara yang masuk federasi Republik Rusia.

Sejak lama, negara ini selalu terlibat konflik militer yang berkepanjangan dengan negara tetangganya. Oleh sebab itu, masyarakat Dagestan sudah diajarkan bela diri dan teknik perang sejak kecil demi meraih kemerdekaan negaranya atau minimal untuk menjaga diri mereka sendiri.

Gulat juga menjadi bela diri yang sangat populer di negara yang berada di kawasan Kaukus Utara Rusia ini. Sejak kecil, bela diri ini yang paling banyak diajarkan. Dengan modal ini, petarung UFC Dagestan sudah selangkah lebih maju dibanding petarung negara lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/43/3163527/petarung_ufc_khamzat_chimaev_melakukan_selebrasi_dengan_membawa_bendera_palestina_usai_jadi_juara_kelas_menengah-mZUT_large.jpg
Sukses Juara UFC, Khamzat Chimaev Bawa Bendera Palestina dan Teriak Allahu Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159770/arianny_celeste-JLOx_large.jpg
Kisah Gadis Ring Cantik Arianny Celeste, Ternyata Lebih Kaya dari Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/469/3153706/alexa_grasso-jtiI_large.jpg
5 Petarung Top MMA Paling Cantik, Nomor 1 Model Tersohor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/43/3152935/simak_kisah_tak_biasa_supermodel_cantik_gloria_de_paula-ehyv_large.jpg
Kisah Tak Biasa Supermodel Cantik Gloria de Paula yang Banting Setir Jadi Petarung UFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/43/3146770/yoo_joo_sang-PTUR_large.jpg
Profil Yoo Joo-sang, Petarung asal Korsel yang Pukul KO Jeka Saragih dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/43/3146036/petarung_indonesia_jeka_saragih_takluk_dalam_28_detik_gara_gara_ko_brutal_di_ufc_316-jnyg_large.jpg
Kisah Miris Jeka Saragih, Pegulat Indonesia yang Langsung KO secara Brutal dalam Waktu 28 Detik di UFC 316
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement