Gara-Gara Hal Ini, Fabio Quartararo Ogah Jadi Pembalap Sampai Usia 35 Tahun

ANDORRA – Bintang Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, ogah menjadi pembalap sampai usia 35 tahun. Penyebabnya pun terungkap.

Quartararo memulai perjalanannya di ajang Grand Prix motor pada 2015 di Moto3. Setelah dua musim tampil di kasta terbawah, dia melanjutkan dua musim lainnya di Moto2 hingga akhirnya dipromosikan ke kelas utama pada musim 2019 bersama tim satelit Yamaha.

Puncak kariernya sejauh ini terjadi di MotoGP 2021. Kala itu, pembalap asal Prancis tersebut sukses menyabet gelar juara perdananya di kelas utama dalam musim debutnya dengan tim pabrikan Yamaha.

Namun sayang, setelah gagal mempertahankan titelnya pada MotoGP 2022 sebagai runner up, El Diablo -julukan Quartararo- mengalami penurunan performa. Hal ini terjadi seiring dengan penurunan kinerja mesin motor Yamaha M1-nya.

Pada musim 2024 ini, Quartararo pun baru mengumpulkan 32 poin saja. Hal itu dialaminya usai 14 balapan berjalan.

Di tengah kariernya yang sedang menurun, Quartararo menyatakan bahwa dirinya tak akan membalap hingga usia 35 tahun. Pasalnya, dia sudah bertahun-tahun menjajaki karier sebagai pembalap motor.