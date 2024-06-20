6 Pembalap MotoGP yang Berpotensi Terdepak di MotoGP 2025, Nomor 1 Jack Miller!

ENAM pembalap MotoGP yang berpotensi terdepak di MotoGP 2025 akan jadi pembahasan artikel kali ini. Salah sautnya adalah mantan pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller.

Kali ini Okezone akan membahas enam pembalap MotoGP yang berpotensi terdepak di MotoGP 2025. Siapa saja pembalap yang dimaksud? berikut ulasannya

6. Miguel Oliveira

Pertama ada Miguel Oliveira yang posisinya di Trackhouse Racing terus terancam. Setelah kalah saing dari rekan setimnya, Raul Fernandez, kini kursinya pun diperebutkan juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir, dan rider Moto2 asal Amerika Serikat, Joe Roberts.

Oliveira yang merupakan eks rider KTM, dikabarkan punya potensi kembali ke pabrikan Austria tersebut lewat Red Bull GASGAS Tech 3. Namun, pesaingnya cukup banyak, yakni Jack Miller, Enea Bastianini, dan Maverick Vinales. Atas alasan inilah pindah ke WorldSBK bisa jadi opsi yang dipertimbangkan secara serius oleh 'Falcao'.

5. Franco Morbidelli





Berikutnya ada Franco Morbidelli yang juga berpotensi terdepak di MotoGP 2025. Mantan anak didik Valentino Rossi ini masih kesulitan untuk bersaing di kelas utama.

Jika Morbidelli terdepak dari Pramac dan tak dapat tempat di VR46, maka juara dunia Moto2 2017 dan runner up MotoGP 2020 ini berpotensi pindah ke WorldSBK. Ranah superbike pun bukan tempat asing bagi Morbidelli, yang merupakan juara European Superstock 600 pada 2013.