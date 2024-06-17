Kisah Miris Pebulutangkis Denmark Rival Rudy Hartono, Svend Pri yang Meninggal Dunia karena Bunuh Diri

KISAH miris pebulu tangkis Denmark rival Rudy Hartono, Svend Pri, akan diulas dalam artikel ini. Svend Pri diketahui meninggal dunia karena bunuh diri.

Dunia bulu tangkis Denmark pernah memiliki pemain andalan di sektor tunggal putra bernama Svend Pri. Dia sukses bersinar pada era 70-an.

Kegemilangan Svend Pri bahkan membawanya jadi salah satu rival sengit tunggal putra kebanggaan Indonesia, Rudy Hartono. Pertemuan keduanya di atas lapangan kerap menyajikan pertarungan sengit.

Momen itu salah satunya tersaji di All England 1975. Kala itu, Svend Pri dihadapkan dengan Rudy Hartono di babak final All England 1975.

Secara mengejutkan, Svend Pri berhasil mengalahkan Rudy Hartono. Laga dimenangkan dua gim langsung dengan skor 15-11 dan 17-14.