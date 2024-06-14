Andrea Dovizioso Kenang Persaingan dengan Valentino Rossi dan Marc Marquez: Selalu Ada Cinta dan Benci

EKS pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso, mengenang persaingannya dengan Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dia mengatakan hubungannya dengan para rivalnya, termasuk Rossi dan Marquez selalu dibumbui rasa cinta dan benci.

Diketahui, Dovizoso sudah pensiun dari pentas MotoGP. Dia mengambil keputusan itu sejak pada 2022, tepatnya setelah seri San Marino yang digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, pada 2-4 September 2022.

Sebelum pensiun, Dovizioso jadi salah satu bintang di MotoGP karena bisa tampil begitu ciamik. Dia pernah terlibat persaingan sengit dengan para bintang, utamanya Marc Marquez.

Dalam beberapa tahun, kedua pembalao itu diketahui bersaing sengit dalam memperebutkan gelar juara. Tetapi pada akhirnya, Dovizioso selalu menyerah dari Marquez yang terus sukses menambah koleksi gelar juaranya.

Dovizioso pun mengenang persaingan itu. Dia sendiri mengakui kehebatan Rossi hingga Marquez yang dinilai sosok hebat di MotoGP.

“Selalu ada cinta dan benci pada mereka,” ujar Dovizioso, dikutip dari Motosan, Jumat (14/6/2024).