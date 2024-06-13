Masyarakat Indonesia Apresiasi Event 10 Ball The Real King, Bikin Fans Berkesempatan Lawan 2 Juara Dunia Biliar!

Francisco Sanchez Ruiz (kedua dari kiri) dna Albin Ouchsan (kedua dari kanan) bahagia tampil di ajang eksebisi. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)

MASYARAKAT Indonesia khususnya pencinta biliar, mengapresiasi event 10 Ball The Real King yang berlangsung di Elite Billiard, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (13/6/2024) sore WIB. Apresiasi mereka layangkan karena dengan adanya ajang eksibisi ini, para pencinta biliar berkesempatan menghadapi dua juara dunia biliar 9 bola, Francisco Sanchez Ruiz (Spanyol) Albin Ouscha (Austria).

Dari pantauan MNC Portal di lokasi, Sanchez dan Ouschan tiba di lokasi sekira pukul 16.00 WIB. Selepas itu, mereka melakukan pertandingan eksibisi lebih dulu dengan para penggemar yang hadir di Elite Billiard.

(Aksi Francisco Sanchez Ruiz di laga eksibisi. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)

Sanchez dan Ouschan bergantian meladeni para penggemarnya untuk bermain biliar 9 bola. Keseruan pun terjadi sepanjang laga dengan tepuk tangan meriah dari ratusan penonton yang hadir menghiasinya.

Dari lima pertandingan dengan para penggemarnya, kedua bintang biliar itu tampak tak terlalu serius. Mereka sesekali melakukan trick shot dan juga sengaja tak memasukkan bola terakhir meski sangat mudah untuk seorang profesional. Alhasil, mereka kalah dalam dua pertandingan.

Kendati demikian, lawan yang juga penggemarnya menjadi terhibur. Gelak tawa dari para fans yang menonton dan juga bermain pun sering kali terdengar sepanjang pertandingan.

Salah satu penggemar yang merasakan momen tersebut adalah Rudi. Dia kalah 0-2 dari Ouschan, tetapi menurutnya melawan seorang juara dunia biliar merupakan pengalaman yang tak terlupakan.

“Daftar itu kan sudah beberapa hari yang lalu ya, kepikiran terus saya. Ternyata pas main dibantai. Tapi ya, ini pengalaman yang enggak bisa saya lupakan,” kata Rudi kepada MNC Portal, Kamis (13/6/2024).