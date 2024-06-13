Ramaikan 10 Ball The Real King di Jakarta, Juara Dunia Biliar Francisco Sanchez Ruiz Ternyata Suka Makan Sate!

JUARA dunia Biliar Bola 9, Francisco Sanchez Ruiz, sedang berada di Indonesia untuk menghadiri event 10 Ball The Real King yang digelar di Jakarta, tepatnya di Elite Biliard, Sunter, Jakarta Utara . Selama berada di Indonesia beberapa hari terakhir, banyak makanan yang telah dijajalnya.

Dari sekian makanan yang dicoba, pebiliar asal Spanyol ini jatuh cinta kepada sate. Kata dia, sate merupakan salah satu makanan terbaik yang pernah dia coba.

(Francisco Sanchez Ruiz menjadi buruan penggemar biliar di Indonesia. (Foto: Rio Eristiawan/MPI)

“Ya, saya telah pergi ke beberapa tempat, saya mencoba hampir semua makanan yang ada di sini. Rasanya cukup pedas, tapi saya masih suka,” kata Francisco Sanchez Ruiz kepada MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, Kamis (13/6/2024).

“Sate adalah favorit saya. Kemarin kami ke restoran dengan Baim (Wong), saya makan sate di sana dan rasanya luar biasa, salah satu yang terbaik yang pernah saya coba,” tegasnya penuh rasa bahagia.

Pada hari terakhir 10 Ball The Real King ini, Francisco Sanchez dan juara dunia biliar asal Austria, Albin Ouschan, melakukan laga eksibisi melawan para penggemarnya dalam lima pertandingan secara bergantian. Setelah itu, mereka berdua saling melawan satu sama lain dan hasilnya Francisco Sanchez keluar sebagai pemenangnya dengan skor 5-2.

Usai melakoni laga eksibisi, kedua bintang biliar dunia itu melakukan acara Meet and Greet dengan para penggemar mereka. Mereka menandatangani peralatan biliar pribadi milik para fans yang dibawa dan kemudian berfoto bersama untuk mengabadikan momen langka tersebut.