HOME SPORTS SPORT LAIN

Ini Jenis Diet Versi Ade Rai yang Dijamin Bikin Lemak Rontok dalam Seminggu

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |22:17 WIB
Ini Jenis Diet Versi Ade Rai yang Dijamin Bikin Lemak Rontok dalam Seminggu
Ade Rai beberkan pola hidup sehat versinya. (Foto: Instagram/@ade_rai)
INI jenis diet versi Ade Rai yang dijamin bikin lemak rontok dalam seminggu. Ikuti langkahnya, maka berat badan akan turun segera seminggu kemudian.

Mantan atlet binaraga Indonesia, Ade Rai, dikenal suka membagikan tips hidup sehat. Salah satu yang ia bagikan adalah cara untuk menurunkan berat badan hanya dalam waktu satu minggu.

Ade Rai menyebut diet yang ia ajarkan bernama diet puasa atau intermittent fasting (IF). Prinsipnya, diet ini adalah dengan membatasi waktu, maka seseorang tiap harinya hanya selama delapan jam.

Metode ini bertujuan agar tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga saat sedang tidak ada makanan yang masuk. Berikut tips diet versi Ade Rai yang dijamin bikin lemak rontok dalam seminggu.

5. Puasa atau batasi waktu makan

Ade Rai

Melalui channel Youtube pribadinya, pria dengan nama asli I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha ini menjelaskan bahwa setiap orang hanya memiliki persentase waktu sebanyak 30 persen per hari untuk tidak makan.

Menurutnya, hal ini perlu dibalik agar seseorang dapat menurunkan berat badannya. Ade Rai juga memberikan beberapa rekomendasi waktu makan untuk bisa mengoptimalkan penurunan berat badan setiap harinya, yakni pukul 08.00-16.00, 10.00-18.00, dan 13.00-20.00.

Namun saat dalam jam tidak makan, setiap orang masih boleh minum teh maupun kopi. Tetapi, minuman ini tidak boleh ditambahkan gula.

4. Mengontrol karbo yang masuk

Ade Rai

Setelah mengatur jam waktu makan, Ade Rai juga menganjurkan untuk mengontrol karbo yang masuk saat jam makan. Maksudnya, sumber dan jumlah karbo yang masuk harus diseleksi dengan tepat.

Untuk sumbernya, Ade Rai menganjurkan karbohidrat yang alami, seperti dari sayuran maupun ubi dan kentang. Ia juga tidak menganjurkan makanan yang terbuat dari tepung maupun minuman yang mengandung banyak gula.

Halaman:
1 2
