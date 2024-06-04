Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

AVC Challenge Cup 2024: Dilibas Korea Selatan, Timnas Voli Putra Indonesia Disebut Masih Grogi

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |02:13 WIB
AVC Challenge Cup 2024: Dilibas Korea Selatan, Timnas Voli Putra Indonesia Disebut Masih Grogi
Timnas Voli Putra Indonesia masih grogi di laga pertama AVC Challenge Cup 2024 (Foto: AVC)
ISA TOWN – Manajer Timnas Voli Putra Indonesia, Loudry Maspaitella, melihat tim masih grogi saat tampil di laga perdana Grup C AVC Challenge Cup 2024. Alhasil, mereka dilibas 0-3 oleh Timnas Voli Putra Korea Selatan.

Timnas Voli Putra Indonesia dikalahkan Korea Selatan di laga pertama Pool C AVC Challenge Cup 2024. Tim Merah Putih kalah dalam tiga set langsung dengan skor (11-25, 16-25, dan 9-25) di Isa Town, Bahrain pada 2 Juni 2024.

Timnas Voli Putra Indonesia berlaga di AVC Challenge Cup 2024 (Foto: AVC)

Menurunkan para pemain muda, Timnas Voli Putra Indonesia langsung tertekan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Joni Sugiyanto itu pun tak berkutik hingga pertandingan selesai.

Loudry mengakui Timnas Voli Putra Indonesia masih demam panggung untuk pertandingan internasional. Meski begitu, ia tidak ingin kekurangan ini menjadi alasan untuk laga selanjutnya.

“Anak-anak grogi dan demam panggung. Mereka semua memang pemain muda, yang sebagian besar baru bertanding di tingkat Asia," kata Loudry dikutip dari rilis resmi Timnas Voli Putra Indonesia, Selasa (4/6/2024).

