Hasil AVC Challenge Cup 2024: Timnas Voli Putra Indonesia Takluk 0-3 dari Korea Selatan

ISA TOWN – Timnas Voli Putra Indonesia takluk 0-3 dari Timnas Voli Putra Korea Selatan pada laga pertama fase grup C AVC Challenge Cup 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Isa Town, Sanad, Bahrain, Minggu (2/6/2024) malam WIB.

Indonesia harus tertinggal 4-8, setelah beberapa smash yang dilakukan berhasil diblok oleh para pemain Korea Selatan. Meski bisa menambah beberapa poin, tetapi Fauzan Nibras dkk harus tertinggal 6-12.

Sementara serangan-serangan Timnas Voli Putra Indonesia masih bisa digagalkan oleh pertahanan Korea Selatan, sehingga harus tertinggal 9-20. Tim besutan Joni Sugiyatno masih belum bisa semakin dalam keadaan sulit, setelah tertinggal 10-24 dari Korea Selatan.

Timnas Voli Putra Indonesia pun harus menutup set pertama dengan kekalahan 11-25 dari Korea Selatan. Sementara pada awal set pertama, Timnas Voli Putra Indonesia beberapa kali menggagalkan usaha Korea Selatan dan berhasil memimpin 2-1.

Namun, Timnas Voli Putra Indonesia gagal menambah poin dan harus tertinggal 5-8 dari Korea Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia masih kesulitan untuk menembus pertahan Korea Selatan, setelah tertinggal 7-14.

Nibras sukses menambah poin untuk membuat Timnas Voli Putra Indonesia perlahan mengejar ketertinggalan 11-19 dari Korea Selatan. Beberapa kesalahan yang dibuat Korea Selatan membuat Timnas Voli Putra Indonesia perlahan mengejar ketertinggalannya menjadi 13-23.