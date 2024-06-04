Menggila di MotoGP Italia 2024, Francesco Bagnaia Berhasil Buat Dani Pedrosa Takjub

MUGELLO – Legenda MotoGP, Dani Pedrosa, dibuat takjub oleh Francesco Bagnaia yang tampil menggila di MotoGP Italia 2024. Sebab rider Ducati Lenovo itu awalnya terkena hukuman penalti hingga turun tiga posisi dan start kelima, justru mampu tampil baik di lap awal hingga akhirnya memenangkan race di Sirkuit Mugello tersebut.

Ya, Pecco -panggilan akrab Bagnaia- berhasil memenangi MotoGP Italia yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Minggu 2 Juni 2024. Start dari posisi lima, pembalap utama Ducati itu tampil sangat ciamik dalam menyalip para rivalnya hingga langsung meroket ke posisi pertama.

Aksi itulah yang membuat Pedrosa takjub. Pembalap penguji KTM ini mengakui apa yang dilakukan Bagnaia sangat mulus dalam melewati para rivalnya. Bahkan menurutnya, Pecco tidak melakukan strategi apapun melainkan hanya memacu kuda besinya sekuat tenaga untuk bisa merangsek ke posisi terdepan.

“Sebagai starter balapan, menurut saya serangan yang dilakukan Bagnaia sejak awal tikungan pertama,” kata Pedrosa, dilansir dari Motosan, Selasa (4/6/2024).

“Dia menyalip semua rivalnya untuk menempatkan dirinya pertama di tikungan kiri pertama dan kecepatan yang dia terapkan sejak tikungan kedua. tikungan hingga akhir balapan. Tidak ada strategi atau apa pun, dia menembak sekuat tenaga dan menghancurkan balapan,” sambungnya.

Kata Pedrosa, penalti grid yang didapat Bagnaia tidak terlalu berpengaruh. Menurutnya justru hal tersebut membuat sang juara bertahan itu semakin termotivasi untuk bisa menyelesaikan balapannya dengan mulus. Dan sesuai kenyataan, dia tampil sangat agresif pada seri balapan kandangnya ini.