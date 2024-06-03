Gara-Gara Marc Marquez Jadi Biang Kerok Pengganggu Francesco Bagnaia di MotoGP Italia 2024, Dani Pedrosa Beri Peringatan Keras

GARA-GARA Marc Marquez jadi biang kerok pengganggu Francesco Bagnaia di MotoGP Italia 2024, Dani Pedrosa beri peringatan keras. Tentu, itu ditujukan kepada para pesaing.

Marquez sebetulnya harus puas di posisi empat pada balapan MotoGP Italia 2024, Minggu 2 Juni malam WIB. Sementara itu, Bagnaia mengakhiri lomba sebagai pemenang di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia.

Namun, performa Marquez pada Sprint Race MotoGP Italia 2024, Sabtu 1 Juni malam WIB, cukup mengesankan. Ia finis kedua di belakang Bagnaia dengan selisih hanya 1 detik, setelah memulai dari posisi empat.

Kendati gagal menang, Marquez sudah menunjukkan mampu jadi pengganggu bagi Bagnaia. Tak hanya itu, ia dengan gagah berani menantang pembalap-pembalap pengguna motor Ducati Desmosedici GP24 alias spek terbaru.

Di sisi lain, Marquez hanya bermodal motor Ducati Desmosedici GP23 atawa edisi lawas. Namun, ia beberapa kali mengganggu kemapanan pengguna motor tim pabrikan seperti Bagnaia dan Jorge Martin.

Pedrosa langsung mengeluarkan peringatan keras kepada para pesaing di MotoGP 2024. Ia melihat Marquez mulai terlihat nyaman dengan motornya dan itu adalah sebuah ancaman!