HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet MMA Rahul Pinem Meninggal Dunia Diduga Bunuh Diri

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |00:19 WIB
Atlet MMA Rahul Pinem Meninggal Dunia Diduga Bunuh Diri
Atlet MMA, Rahul Pinem meninggal dunia diduga bunuh diri (Foto: Instagram/Rahul Pinem)
A
A
A

KABAR duka datang dari olahraga MMA Tanah Air. Petarung One Pride MMA, Rahul Pinem dikabarkan meninggal dunia diduga bunuh diri.

Kabar meninggalnya Rahul Pinem diketahui pada Sabtu, 1 Juni 2024 kemarin. Berita tersebut disampaikan dalam Baku Hantam Championship sedang berlangsung di lapangan Rans Nusantara Hebat, Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

"Satu fighter yang pernah main di baku hantam atas nama Rahul Pinem dua jam lalu meninggal dunia," kata pemandu acara Bakuhantam Championship dari atas panggung.

Rahul pinem merupakan seorang atlet beladiri yang telah mengikuti beragam ajang pertarungan seperti kick boxing, MMA dan boxing.

Nama Rahul Pinem terdaftar sebagai atlet di sasana H Brothers. Memiliki julukan Ninja Karo, Rahul Pinem mengawali kariernya di One Pride MMA sejak tahun 2019 di kelas bantam.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
