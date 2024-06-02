Advertisement
SPORT LAIN

6 Tanda Diet Sukses Menurut Ade Rai, Nomor 1 Paling Penting!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |15:00 WIB
6 Tanda Diet Sukses Menurut Ade Rai, Nomor 1 Paling Penting!
Ade Rai beberkan pola hidup sehat versinya. (Foto: Instagram/@ade_rai)
6 tanda diet sukses menurut Ade Rai menarik diulas. Salah satunya ada faktor yang paling penting, yakni menjalani kehidupan yang sehat.

Atlet binaragawan Indonesia, Ade Rai, memang tak pelit membagikan informasi soal pola hidup sehat yang dijalaninya. Tak ayal, dia masih punya tubuh sehat di usia yang sudah berkepala lima ini.

Kini, Ade Rai berbagi soal tips diet. Dilansir dari Instagram resmi Ade Rai, @ade_rai, berikut 6 tanda diet sukses menurut Ade Rai.

6. Kalori Defisit

Ade Rai

Salah satu tanda diet sukses menurut Ade Rai adalah kalori defisit. Dia menyebut saat diet, kalori harus berkurang dibandingkan saat makan sebelumnya. Bagi Ade Rai, hal ini jadi indikator penting.

Ade Rai pun menyebut bahwa diet bisa menjadi gagal kalau dijalaninya dengan susah hati. Sebab, hal itu bisa membawa pengaruh ke badan.

5. Tidak Terjadi Fluktuasi Gula Darah

Ade Rai

Kemudian, ada fluktuasi gula darah. Hal ini berkaitan dengan karbohidrat yang dikonsumsi setiap individu kala memutuskan diet.

Tentunya, saat diet, seseorang tak boleh mengonsumsi karbohidrat terlalu banyak. Takarannya sendiri akan berbeda bagi setiap orang karena punya komposisi tubuh yang berbeda.

4. Menyenangkan

Ade Rai

Faktor berikutnya adalah menyenangkan. Ade Rai memberi penjelasan lebih jauh soal faktor ini. Menyenangkan yang dimaksud adalah menjalani diet dengan mengenyangkan. Hal ini akan berpengaruh dengan pola makan yang nanti berkaitan dengan gula darah.

"Ini berbicara soal salah satu sumber makronutrisi. Karbohidrat kebanyakan akhirnya terjadi nomor dua (gula darah fluktuasi) dan nomor tiga tidak mengenyangkan. Jadi makan terus dan gula darah jadi naik turun," jelasnya.

Halaman:
1 2
