Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Italia 2024: Pedro Acosta Tercepat, Marc Marquez Kesembilan!

Pedro Acosta menjadi pembalap tercepat di sesi pemanasan MotoGP Italia 2024 (Foto: Reuters/Bruna Casas)

SCARPERIA – Pedro Acosta menjadi yang tercepat pada Sesi Pemanasan MotoGP Italia 2024. Pembalap tim Red Bull GASGAS Tech3 itu mencetak waktu terbaik 1 menit 45,900 detik di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia, Italia, Minggu (2/6/2024) sore WIB.

Posisi kedua ditempati Enea Bastianini dengan selisih 0,082 detik dan Franco Morbidelli menghuni urutan tiga. Sementara itu, Marc Marquez ada di posisi sembilan dengan torehan 1 menit 46,364 detik.

Jalannya Sesi

Pembalap asal Spanyol itu sukses mengalahkan lima pembalap Ducati, yakni Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, dan Jorge Martin.

Sementara Acosta menjadi yang tercepat dengan selisih waktu 0,082 detik dari Bastianini di tempat kedua. Sedangkan, Marquez menggunakan ban medium harus puas menempati posisi kesembilan dengan waktu 1 menit 46.364 detik.

Hasil kurang memuaskan didapatkan Francesco Bagnaia di warming-up. Pasalnya, Pecco berada di posisi ke-18 dengan waktu 1 menit 46.878 detik.

Sedangkan dua pembalap pabrikan Honda, Joan Mir dan Luca Marini kesulitan untuk mendapatkan hasil bagus. Pasalnya, Joan Mir di tempat ke-21 dengan 1 menit 47.210 detik dan Luca Marini posisi ke-22 dengan 1 menit 47.214 detik.