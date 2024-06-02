Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Italia 2024: Pedro Acosta Tercepat, Marc Marquez Kesembilan!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |15:21 WIB
Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Italia 2024: Pedro Acosta Tercepat, Marc Marquez Kesembilan!
Pedro Acosta menjadi pembalap tercepat di sesi pemanasan MotoGP Italia 2024 (Foto: Reuters/Bruna Casas)
A
A
A

SCARPERIA – Pedro Acosta menjadi yang tercepat pada Sesi Pemanasan MotoGP Italia 2024. Pembalap tim Red Bull GASGAS Tech3 itu mencetak waktu terbaik 1 menit 45,900 detik di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia, Italia, Minggu (2/6/2024) sore WIB.

Posisi kedua ditempati Enea Bastianini dengan selisih 0,082 detik dan Franco Morbidelli menghuni urutan tiga. Sementara itu, Marc Marquez ada di posisi sembilan dengan torehan 1 menit 46,364 detik.

Marc Marquez

Jalannya Sesi

Pembalap asal Spanyol itu sukses mengalahkan lima pembalap Ducati, yakni Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, dan Jorge Martin.

Sementara Acosta menjadi yang tercepat dengan selisih waktu 0,082 detik dari Bastianini di tempat kedua. Sedangkan, Marquez menggunakan ban medium harus puas menempati posisi kesembilan dengan waktu 1 menit 46.364 detik.

Hasil kurang memuaskan didapatkan Francesco Bagnaia di warming-up. Pasalnya, Pecco berada di posisi ke-18 dengan waktu 1 menit 46.878 detik.

Sedangkan dua pembalap pabrikan Honda, Joan Mir dan Luca Marini kesulitan untuk mendapatkan hasil bagus. Pasalnya, Joan Mir di tempat ke-21 dengan 1 menit 47.210 detik dan Luca Marini posisi ke-22 dengan 1 menit 47.214 detik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement