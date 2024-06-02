Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Diuntungkan Penalti Francesco Bagnaia di MotoGP Italia 2024, Marc Marquez Justru Tak Senang

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |11:41 WIB
Diuntungkan Penalti Francesco Bagnaia di MotoGP Italia 2024, Marc Marquez Justru Tak Senang
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
MUGELLO – Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez, dapat keuntungan dari penalti yang didapat Francesco Bagnaia di MotoGP Italia 2024. Tetapi, hal ini malah membuat Marquez tak senang.

Sebelum terkena penalti, Bagnaia berhasil menempati posisi start kedua. Namun karena pelanggarannya yang dianggap mengganggu Alex Marquez pada sesi latihan, ia dijatuhi hukuman turun tiga posisi start di balapan utama.

Marc Marquez

Alhasil, keuntungan pun didapat para pembalap seperti Marquez. Dengan Bagnaia turun ke posisi kelima, pembalap berjuluk The Baby Alien itu akan start dari urutan ketiga setelah naik satu tingkat.

Meski mendapat keuntungan, Marquez justru merasa kurang senang. Jika bisa memilih, ia malah lebih senang start dari posisi keempat ketimbang memulai balapan dari urutan ketiga.

Halaman:
1 2
