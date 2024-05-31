Alasan Terbesar Marc Marquez Ogah Gabung Pramac Racing di MotoGP 2025

ALASAN terbesar Marc Marquez ogah gabung Pramac Racing di MotoGP 2025 menarik diulas. Sebab, masa depan Marc Marquez di MotoGP pada musim depan kini sedang ramai disorot.

Diketahui, kontrak Marquez dengan tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, akan habis pada akhir musim 2024. Dia pun belum menentukan ke mana akan berlabuh pada musim depan.

Marquez sendiri bertekad membela tim pabrikan pada MotoGP 2025. Kans itu tentu saja terdapat untuk pembalap berjuluk The Baby Alien itu karena berhasil tampil moncer di MotoGP 2024.

Bersama Gresini Ducati, Marquez cukup sering naik podium. Teranyar, dia baru saja menempati posisi ketiga dalam balapan MotoGP Catalunya 2024 yang digelar pada akhir pekan lalu.

Salah satu tim pabrikan yang ramai dikaitkan dengan Marquez saat ini adalah Ducati Lenovo. Tetapi, Marquez perlu bersaing keras untuk bisa merebut satu tempat tersisa di sana karena DucatI dikabarkan juga melirik Jorge Martin.

Belakangan, beredar kabar bahwa kans Marquez menjadi tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati agak mengecil. Sebab, tim yang bermarkas di Borgo Panigale itu disebut-sebut lebih tertarik meminang Jorge Martin.