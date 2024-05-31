Ogah Gabung Pramac, Target Marc Marquez Kursi Tim Pabrikan Ducati!

MUGELLO - Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez menegaskan tak mau pindah ke tim Pramac Ducati pada MotoGP 2025 mendatang. Sebab yang ia mau adalah fasilitas yang berada di tim pabrikan Ducati, baik itu motor terbaru serta kru yang lebih mumpuni.

Persaingan dalam perebutan kursi pembalap untuk tim pabrikan Ducati pada musim 2025 memang cukup menarik. Hanya ada satu kursi tersisa di tim pabrikan Ducati untuk menemani Francesco Bagnaia pada musim depan.

Dua pembalap tim satelit Ducati saat ini yakni Marquez (Gresini Racing) dan Jorge Martin (Pramac) pun menjadi opsi terkuat. Namun, banyak laporan di Italia mengemuka bahwa tim pabrikan Ducati akan melirik Martin yang saat ini tengah memimpin klasemen sementara MotoGP 2024.

Sehingga opsi lain yang terjadi adalah Marquez ditarik ke tim Pramac untuk menggantikan Martin. Akan tetapi, Marquez menolak opsi tersebut karena prioritas utamanya adalah gabung bersama tim pabrikan pada musim 2025.

"Pramac adalah tim yang sangat bagus seperti yang ditunjukkan Martin. Mereka punya potensi besar tapi itu bukan pilihan bagi saya," ungkap Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (31/5/2024).

Marquez sejak awal musim memang memiliki tekad ingin pindah ke pabrikan pada 2025 setelah tahun ini mundur dengan bergabung ke tim satelit Ducati yakni Gresini.