SPORT LAIN

20 Makanan dan Minuman yang Tidak Menyebabkan Lonjakan Gula Darah Versi Ade Rai

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |13:43 WIB
Ade Rai bagikan 20 makanan dan minuman yang tidak sebabkan lonjakan gula darah. (Foto: Youtube/Dunia Ade Rai)
Ade Rai bagikan 20 makanan dan minuman yang tidak sebabkan lonjakan gula darah. (Foto: Youtube/Dunia Ade Rai)
A
A
A

ADA 20 makanan dan minuman yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah versi Ade Rai. Mantan atlet binaraga itu mengungkapkan tips tersebut sejatinya saat bulan suci Ramadhan 2024 lalu.

Meski bulan suci Ramadhan 2024 sudah lewat, tentu informasi ini masih berguna untuk orang-orang yang ingin menjaga kadar gula darah agar tidak melonjak tinggi. Atau bisa juga untuk mempersiapkan diri untuk bulan Ramadhan tahun depan.

Satu hal yang pasti, 20 makanan dan minuman yang diinformasikan Ade Rai mudah untuk didapatkan. Sebab memang sejak awal Ade Rai memberikan informasi ini untuk menu berbuka puasa.

“Ada 20 makanan dan minuman yang tidak menciptakan lonjakan yang gula darah terutama jika berbicara di jendela buka (puasa) atau pada saat berbuka puasa. Makanan ini yang memungkinkan kita menyetir situasi lonjakan gula darah,” ungkap Ade Rai, dikutip dari akun youtube miliknya, Dunia Ade Rai, Kamis (30/5/2024).

Ade Rai

Dalam informasi yang dibagikan Ade Rai itu, ia menegaskan hindari makan atau minum sesuatu hal manis di awal buka puasa. Itu agar lonjakan gula darah tidak tinggi. Apalagi di Indonesia memang sudah menjadi kebiasaan menyantap makanan manis di awal buka.

“Kalau kita buka dengan langsung yang manis-manis, maka otomatis terjadi lonjakan gula darah yang tinggi, maka pankreas akan merilis insulin gula darah yang turun ke bawah, temen-temen nanti capek dan ngantuk dan kepengen makan lagi, nanti otomatis minta makan lagi,” sambung Ade Rai.

“Begitu naik nanti diturunan lagi, terjadi namanya rollercoaster energy karena strategi awal yang salah saat temen-temen memilih makanan,” tambahnya.

