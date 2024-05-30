Hasil Singapore Open 2024: Anthony Ginting Gagal Pertahankan Gelar Juara, Usai Disikat Wakil Malaysia di 16 Besar!

HASIL Singapore Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, gagal pertahankan gelar juara usai disikat wakil Malaysia di 16 besar Singapore Open 2024.

Ya, Anthony Ginting harus mengakui ketangguhan wakil Malaysia, Leong Jun Hao, di babak 16 besar Singapore Open 2024. Beraksi di Singapore Indoor Stadium, Kamis (30/5/2024) sore WIB, Ginting kalah usai bertarung rubber game berdurasi 60 menit dengan skor 14-21, 21-10, dan 8-21.

Dengan kekalahan itu, Ginting tersingkir dari turnamen Super 750 itu sekaligus gagal mempertahankan gelar juaranya. Sementara Leong, dia melangkah ke perempatfinal untuk berjumpa dengan pemenang laga antara bintang Denmark, Viktor Axelsen, kontra Li Chun Yi dari Taiwan.

Jalannya Pertandingan

Ginting kesulitan untuk mengimbangi permainan Leong sejak awal pertandingan. Pertahanannya mudah ditembus oleh serangan lawan sehingga tertinggal 6-3 dan 8-4.

Setelah itu, pemain ranking tujuh dunia tersebut sempat memangkas ketinggalannya menjadi 7-8. Namun, dia malah banyak melakukan kesalahan sendiri selepas itu sehingga kembali tertinggal jauh di angka 7-11 di interval gim pertama.

Usai rehat, Onik -sapaan Ginting- tak kunjung bisa mengembangkan permainannya. Serangan-serangan yang dilakukannya mudah dipatahkan oleh Leong sehingga dia semakin ketinggalan di angka 9-17.

Tak menyerah begitu saja, juara Singapore Open 2023 itu bangkit lagi dan mendekat dalam kedudukan 13-17. Namun, Ginting lengah lagi di poin-poin kritis. Alhasil, Ginting kalah dengan skor 14-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Ginting lagi-lagi memulainya dengan buruk di mana pukulannya kerap menyangkut di net dan keluar dari lapangan. Kondisi itu membuatnya berada dalam posisi tertinggal di angka 1-3, 2-4 dan 4-6.