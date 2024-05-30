Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2024: Anthony Ginting Gagal Pertahankan Gelar Juara, Usai Disikat Wakil Malaysia di 16 Besar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |16:08 WIB
Hasil Singapore Open 2024: Anthony Ginting Gagal Pertahankan Gelar Juara, Usai Disikat Wakil Malaysia di 16 Besar!
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Singapore Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, gagal pertahankan gelar juara usai disikat wakil Malaysia di 16 besar Singapore Open 2024.

Ya, Anthony Ginting harus mengakui ketangguhan wakil Malaysia, Leong Jun Hao, di babak 16 besar Singapore Open 2024. Beraksi di Singapore Indoor Stadium, Kamis (30/5/2024) sore WIB, Ginting kalah usai bertarung rubber game berdurasi 60 menit dengan skor 14-21, 21-10, dan 8-21.

Anthony Sinisuka Ginting

Dengan kekalahan itu, Ginting tersingkir dari turnamen Super 750 itu sekaligus gagal mempertahankan gelar juaranya. Sementara Leong, dia melangkah ke perempatfinal untuk berjumpa dengan pemenang laga antara bintang Denmark, Viktor Axelsen, kontra Li Chun Yi dari Taiwan.

Jalannya Pertandingan

Ginting kesulitan untuk mengimbangi permainan Leong sejak awal pertandingan. Pertahanannya mudah ditembus oleh serangan lawan sehingga tertinggal 6-3 dan 8-4.

Setelah itu, pemain ranking tujuh dunia tersebut sempat memangkas ketinggalannya menjadi 7-8. Namun, dia malah banyak melakukan kesalahan sendiri selepas itu sehingga kembali tertinggal jauh di angka 7-11 di interval gim pertama.

Usai rehat, Onik -sapaan Ginting- tak kunjung bisa mengembangkan permainannya. Serangan-serangan yang dilakukannya mudah dipatahkan oleh Leong sehingga dia semakin ketinggalan di angka 9-17.

Tak menyerah begitu saja, juara Singapore Open 2023 itu bangkit lagi dan mendekat dalam kedudukan 13-17. Namun, Ginting lengah lagi di poin-poin kritis. Alhasil, Ginting kalah dengan skor 14-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Ginting lagi-lagi memulainya dengan buruk di mana pukulannya kerap menyangkut di net dan keluar dari lapangan. Kondisi itu membuatnya berada dalam posisi tertinggal di angka 1-3, 2-4 dan 4-6.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/40/3017191/hasil-singapore-open-2024-gregoria-mariska-babat-habis-putri-kw-untuk-lolos-ke-16-besar-3ZRTy67cMt.jpg
Hasil Indonesia Open 2024: Gregoria Mariska Babat Habis Putri KW untuk Lolos ke 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016464/jadi-runner-up-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-akui-ketangguhan-lawan-HAXIM78U9g.jpg
Jadi Runner-up Singapore Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Ketangguhan Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016437/hasil-lengkap-final-singapore-open-2024-china-juara-umum-fajar-alfian-rian-ardianto-runner-up-4qahM47UcJ.jpg
Hasil Lengkap Final Singapore Open 2024: China Juara Umum, Fajar Alfian/Rian Ardianto Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016407/breaking-news-fajar-alfian-rian-ardianto-harus-puas-jadi-runner-up-singapore-open-2024-Fr9ysGdzUg.jpg
Breaking News: Fajar Alfian/Rian Ardianto Harus Puas Jadi Runner-up Singapore Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016290/final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-beber-persiapan-jelang-perdana-hadapi-he-ji-ting-ren-xiang-yu-sxfkktKDB7.jpg
Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Beber Persiapan Jelang Perdana Hadapi He Ji Ting/Ren Xiang Yu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016231/jadwal-siaran-langsung-final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-siap-juara-live-di-inews-oKNLnemYxZ.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Juara, Live di iNews!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement