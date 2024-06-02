Jadwal Siaran Langsung Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Juara, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung final Singapore Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Aksi para pebulu tangkis top, termasuk Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dalam memperebutkan gelar juara pada Minggu (2/6/2024) mulai pukul 13.00 WIB ini bisa disaksikan live di iNews.

Ya, ajang bulutangkis bergengsi dengan level Super 750, yakni Singapore Open 2024, sudah mencapai partai puncaknya. Indonesia punya satu wakil di babak final, yakni Fajar/Rian.

Ganda putra terbaik Indonesia saat ini tersebut berhasil melesat ke babak final usai mengalahkan unggulan kelima asal Denmark, yakni Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Mereka menang usai bertarung sengit rubber game dengan skor akhir 21-11, 16-21, dan 21-11.

Di final, Fajar/Rian dinanti wakil China, yakni He Ji Ting/Ren Xiang Yu. Meski lawan yang dihadapi bukan berstatus unggulan di Singapore Open 2024, Fajar/Rian tetap harus waspada.

Pasalnya, dalam perjalanan hingga mencapai babak final, He/Ren sukses mengalahkan para wakil unggulan. Bahkan, di semifinal, mereka memulangkan eks ganda putra nomor 1 dunia asal Jepang, yakni Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-16.

Fajar/Rian sendiri belum pernah bertemu He/Ren sebelumnya. Jadi, pada pertemuan pertama ini, ganda putra Indonesia itu perlu waspada agar meraih hasil maksimal.