Hasil Lengkap Final Singapore Open 2024: China Juara Umum, Fajar Alfian/Rian Ardianto Runner-up

SINGAPURA – Berikut hasil lengkap final Singapore Open 2024 Super 750, Minggu (2/6/2024) malam WIB. Tim bulu tangkis China keluar sebagai juara umum dengan menyabet empat gelar.

Seluruh pertandingan digelar di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Minggu (2/6/2024). Duel antara Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang digelar pertama.

Sang ganda campuran asal China itu menang dua gim langsung 21-11 dan 21-19. Zheng/Huang kembali menancapkan kukunya sebagai ganda campuran nomor satu dunia saat ini.

Di laga kedua, ada duel ganda putri. Chen Qing Chen/Jia Yi Fan sukses mengalahkan Nami Matsuyama/Chiharu Shida dengan skor akhir 21-15 dan 21-12.

Bergeser ke laga ketiga, ada pertarungan di nomor putri. Ini merupakan satu-satunya gelar yang tidak diraih China setelah An Se-young menang 21-19, 16-21, dan 21-12, lawan Chen Yu Fei!

Kepastian China menjadi juara umum hadir di nomor tunggal putra. Sebab, Li Shi Feng menghadapi Shi Yu Qi di babak final.