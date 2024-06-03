Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Runner-up Singapore Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Ketangguhan Lawan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |01:10 WIB
Jadi Runner-up Singapore Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Ketangguhan Lawan
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto harus puas menjadi runner-up Singapore Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

SINGAPURA - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2024 Super 750. Keduanya lalu mengakui ketangguhan sang lawan He Ji Ting/Ren Xiang Yu.

Fajar/Rian diunggulkan untuk bisa menjadi juara ganda putra di Singapore Open 2024. Berstatus unggulan ketujuh, mereka justru menelan kekalahan 19-21, 14-21 dari He/Ren di Singapore Indoor Stadium, Minggu 2 Juni 2024 malam WIB.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Hasil tersebut membuat China mengirimkan empat dari lima wakilnya sebagai juara di turnamen BWF Super 750 itu. Sebab, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (ganda campuran), Chen Qiang Chen/Jia Yi Fan (ganda putri), dan Shi Yu Qi (tunggal putra) terlebih dahulu keluar sebagai juara.

Meski menjadi runner-up, Rian bersyukur bisa menembus babak final Singapore Open 2024. Ia pun mengakui tak bisa mengimbangi He/Ren yang merupakan pasangan baru tetapi tampil luar biasa.

"Kami memang belum bisa juara tapi kami tetap bersyukur bisa melaju ke final Singapore Open ini," kata Rian dalam keterangan resmi PBSI, Senin (3/6/2024).

"Lawan bermain luar biasa, kami tidak bisa mengimbangi speed dan power mereka. Sebagai pasangan baru mereka bermain percaya diri dan nothing to lose," imbuh Jombang -sapaan akrabnya.

1 2
