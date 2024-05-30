Apriyani Rahayu/Siti Fadia Lolos ke Perempatfinal Singapore Open 2024 Usai Wakil Ukraina Mundur

SINGAPURA - Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti tak perlu repot-repot memainkan pertandingan 16 besar Singapore Open 2024 karena lawan mereka mundur dari turnamen super 750 tersebut. Dengan begitu, Apriyani/Siti pun berhak lolos ke babak perempatfinal.

Pada babak 16 besar Singapore Open 2024 yang sedianya berlangsung hari ini (30/5/2024), Apriyani/Fadia akan bertemu wakil Ukraina, Polina Buhrova/Yevheniia Kantemyr. Namun, pada pagi ini, Buhrova/Kantemyr memilih mundur dan memberikan kemenangan kepada Apriyani/Fadia.

"Apri/Fadia menang walkover (WO) atas Polina Buhrova/Yevheniia Kantemyr yang memutuskan mundur dari Singapore Open 2024," tulis keterangan PBSI dalam akun resmi Instagram-nya, Kamis (30/5/2024).

Hal ini menjadi keuntungan tersendiri mengingat Apriyani/Fadia memang harus menjaga kondisi jelang Olimpiade Paris 2024.

Sebelumnya di babak pertama, mereka berhasil mengalahkan wakil India, Simran Singhi/Ritika Thaker dengan dua gim langsung 21-12 dan 21-12.