Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2024: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Angkat Koper Usai Kalah dari Wakil Taiwan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |14:06 WIB
Hasil Singapore Open 2024: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Angkat Koper Usai Kalah dari Wakil Taiwan
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

SINGAPURA – Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja terpaksa angkat koper dari ajang Singapore Open 2024. Pasalnya Dejan/Gloria kalah dari wakil Taiwan, Ye Hong Wei/Lee Chia Hsin saat memainkan babak 16 besar pada, Kamis (30/5/2024) siang WIB.

Bisa dikatakan Dejan/Gloria takluk dengan sangat mudah karena Ye/Lee hanya butuh waktu 29 menit untuk memulangkan ganda campuran Tanah Air tersebut. Tepatnya Dejan/Gloria kalah dengan skor 19-21 dan 6-21.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Singapore Indoor Stadium, Dejan/Gloria memulai pertandingan dengan buruk. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal jauh, 1-6.

Namun, pelan tapi pasti pasangan PB Djarum itu bisa bangkit dan keluar dari tekanan lawan. Hasilnya, mereka bisa menyamakan skor menjadi 10-10 meski kemudian kembali tertinggal 10-11 di interval gim pertama.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Usai rehat, Dejan/Gloria kembali kesulitan untuk mengatasi permainan menyerang yang diterapkan oleh lawan karena pertahanan mereka mudah untuk ditembus. Mereka pun kembali ketinggalan cukup jauh di angka 12-16.

Akan tetapi, pasangan ranking 18 dunia itu berhasil mengejar lagi di angka 16-16 dan 18-18. Sayangnya, di poin-poin kritis, mereka kalah efektif dalam melakukan serangan sehingga akhirnya kalah dengan skor 19-21 di gim pertama.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/40/3017191/hasil-singapore-open-2024-gregoria-mariska-babat-habis-putri-kw-untuk-lolos-ke-16-besar-3ZRTy67cMt.jpg
Hasil Indonesia Open 2024: Gregoria Mariska Babat Habis Putri KW untuk Lolos ke 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016464/jadi-runner-up-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-akui-ketangguhan-lawan-HAXIM78U9g.jpg
Jadi Runner-up Singapore Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Ketangguhan Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016437/hasil-lengkap-final-singapore-open-2024-china-juara-umum-fajar-alfian-rian-ardianto-runner-up-4qahM47UcJ.jpg
Hasil Lengkap Final Singapore Open 2024: China Juara Umum, Fajar Alfian/Rian Ardianto Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016407/breaking-news-fajar-alfian-rian-ardianto-harus-puas-jadi-runner-up-singapore-open-2024-Fr9ysGdzUg.jpg
Breaking News: Fajar Alfian/Rian Ardianto Harus Puas Jadi Runner-up Singapore Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016290/final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-beber-persiapan-jelang-perdana-hadapi-he-ji-ting-ren-xiang-yu-sxfkktKDB7.jpg
Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Beber Persiapan Jelang Perdana Hadapi He Ji Ting/Ren Xiang Yu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016231/jadwal-siaran-langsung-final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-siap-juara-live-di-inews-oKNLnemYxZ.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Juara, Live di iNews!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement