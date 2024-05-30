Hasil Singapore Open 2024: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Angkat Koper Usai Kalah dari Wakil Taiwan

SINGAPURA – Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja terpaksa angkat koper dari ajang Singapore Open 2024. Pasalnya Dejan/Gloria kalah dari wakil Taiwan, Ye Hong Wei/Lee Chia Hsin saat memainkan babak 16 besar pada, Kamis (30/5/2024) siang WIB.

Bisa dikatakan Dejan/Gloria takluk dengan sangat mudah karena Ye/Lee hanya butuh waktu 29 menit untuk memulangkan ganda campuran Tanah Air tersebut. Tepatnya Dejan/Gloria kalah dengan skor 19-21 dan 6-21.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Singapore Indoor Stadium, Dejan/Gloria memulai pertandingan dengan buruk. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal jauh, 1-6.

Namun, pelan tapi pasti pasangan PB Djarum itu bisa bangkit dan keluar dari tekanan lawan. Hasilnya, mereka bisa menyamakan skor menjadi 10-10 meski kemudian kembali tertinggal 10-11 di interval gim pertama.

Usai rehat, Dejan/Gloria kembali kesulitan untuk mengatasi permainan menyerang yang diterapkan oleh lawan karena pertahanan mereka mudah untuk ditembus. Mereka pun kembali ketinggalan cukup jauh di angka 12-16.

Akan tetapi, pasangan ranking 18 dunia itu berhasil mengejar lagi di angka 16-16 dan 18-18. Sayangnya, di poin-poin kritis, mereka kalah efektif dalam melakukan serangan sehingga akhirnya kalah dengan skor 19-21 di gim pertama.