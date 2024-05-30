Hasil Singapore Open 2024: Dikalahkan Kodai Naraoka, Chico Aura Gagal ke Perempatfinal

KALLANG - Perjalanan tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo dipastikan gagal ke perempatfinal Singapore Open 2024. Sebab Chico kalah dari wakil Jepang, Kodai Naraoka, di babak 16 besar Singapore Open 2024, pada Kamis (30/5/2024) siang WIB.

Bermain selama 68 menit, Chico kalah usai berjuang hingga rubber game. Ia tepatnya tumbang dengan skor 21-17, 9-21, dan 12-21 dari unggulan kelima asal Jepang tersebut.

Jalannya Pertandingan

Bertanding di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Chico Aura bertanding ketat dengan Naraoka dan membuat skor imbang 5-5 di awal gim pertama. Namun, Chico Aura harus tertinggal 5-9 dari lawannya.

Meski mendapatkan tambahan poin, tetapi Naraoka juga menjauhkan keunggulannya dan membuat Chico Aura tertingga 7-11 di interval gim pertama. Selepas interval, Chico Aura pun berhasil bangkit dan menyamakan keadaan menjadi 13-13.

Permainan apik dari Chico Aura berhasil membuatnya memimpin 17-14 atas unggulan kelima tunggal Jepang tersebut. Naraoka yang terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan pun masih belum berhasil, setelah Chico Aura kembali menambah poinnya untuk memimpin 19-16.

Kakak kandung Ester Nurumi Tri Wardoyo pun sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-17. Sementara di awal gim kedua, Chico Aura harus tertinggal 1-6 dari lawannya.