HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Singapore Open 2024: Termasuk Anthony Ginting, 8 Wakil Tanah Air Siap Beraksi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |06:46 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Singapore Open 2024: Termasuk Anthony Ginting, 8 Wakil Tanah Air Siap Beraksi
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

SINGAPURA – Sebanyak delapan wakil Indonesia akan berlaga di 16 besar Singapore Open 2024, pada hari ini Kamis (30/5/2024). Salah satu yang akan tampil di Singapore Indoor Stadium nanti adalah Anthony Sinisuka Ginting yang berhadapan dengan wakil Malaysia, Leong Jun Hao.

Di atas kertas, Anthony jelas diunggulkan ketimbang Leong Jun Hao. Sebab dari dua pertemuan melawan Leong Jun, pria yang akrab disapa Ginting itu selalu memetik kemenangan.

Terbaru Anthony menang saat bertemu di babak 16 besar Indonesia Masters 2024. Kala itu ia menang dengan dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-17.

Tak heran pada babak 16 besar Singapore Open 2024 nanti, Anthony bisa mengalahkan Leong Jun agar bisa lolos ke babak perempatfina. Selain Ginting, tunggal putra masih menyisakan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Chico akan menantang unggulan kelima asal Jepang, yakni Kodai Naraoka. Keduanya tercatat baru sekali bertemu.

Anthony Sinisuka Ginting (PBSI)

Pertemuan itu tercipta pada 32 besar French Open 2024. Chico pun keluar sebagai pemenang usai menghajar Naraoko dengan skor 14-21, 22-20, dan 21-17.

Bergeser ke sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung masih bertahan dan akan melawan wakil Taiwan, Pai Yu Po. Gregoria jelas tak bisa meremehkan lawannya nanti sebab Pai Yu Po berhasil ke 16 besar usai menaklukkan sang juara Thailand Open 2024, Supanida Katethong (Thailand).

