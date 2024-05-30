Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Awal Musim Red Bull Racing Tak Sekuat F1 2023, Max Verstappen Santai

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |08:59 WIB
Awal Musim Red Bull Racing Tak Sekuat F1 2023, Max Verstappen Santai
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
MONAKO – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen, tak panik meski timnya kini sudah tak sekuat musim lalu. Sebab pencapaian Verstappen di Formula One (F1) 2024 memang tak sebaik seperti di musim 2023.

Pada F1 2023, Verstappen begitu mendominasi di awal musim. Verstappen selalu naik podium di delapan seri awal dan bahkan enam di antaranya ia keluar sebagai pemenang.

Kendati demikian, di F1 2024 performa Verstappen sedikit menurun. Dari delapan seri, Verstappen cuma bisa enam kali naik podium dan hanya lima yang ia keluar sebagai pemenang.

Total dari delapan seri pada musim lalu Verstappen bisa mengoleksi 186 poin. Sedangkan saat ini Verstappen yang memimpin klasemen pembalap F1 2024 hanya mampu meraih 169 poin saja.

Verstappen hanya unggul 31 poin saja dari Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) di klasemen tersebut. Jadi, memang ada yang berbeda dengan Red Bull Racing di tahun ini.

Max Verstappen

Verstappen pun mengakui sulit mengulangi kehebatan mereka di F1 2023. Namun, ia merasa bukan berarti Red Bull Racing dan dirinya melemah.

Sebab Verstappen merasa Red Bull Racing masih kuat. Sehingga alasan itulah yang membuat Verstappen tidak panik.

Halaman:
1 2
