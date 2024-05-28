Hasil Singapore Open 2024: Langkah Leo Rolly/Daniel Marthin Terhenti di Babak 32 Besar

KALLANG – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin gagal mengalahkan wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae di babak 32 besar Singapore Open 2024, pada Selasa (28/5/2024) siang WIB. Dengan kekalahan itu, maka langkah Leo/Daniel di turnamen super 750 tersebut pun berakhir.

Laga yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang itu tepatnya berakhir usai Leo/Daniel berjuang selama 60 menit. Mereka kalah dari Kang/Seo dalam pertarungan tiga gim dengans skor 21-8, 20-22, dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Leo/Daniel langsung menunjukkan ketangguhannya pada awal gim pertama. Ganda putra ranking 13 dunia itu bermain trengginas dengan kombinasi pukulan keras nan akurat yang dialamatkan ke pertahanan Kang/Seo.

Sempat tertinggal, Leo/Daniel tidak mau menurunkan intensitas serangannya. Unggulan Korea Selatan itupun tersentak dengan permainan cepat yang diterapkan oleh Leo/Daniel. Mereka tertinggal jauh menjelang jeda interval pertama.

Pada jeda interval gim pertama, Leo/Daniel akhirnya berhasil mengamankan keunggulan dengan skor 11-5. Setelah rehat, Leo/Daniel langsung tancap gas melancarkan serangan beruntun ke pertahanan Kang/Seo.

Hasilnya manis, Leo/Daniel mampu mengunci kemenangan atas Kang/Seo pada gim pertama dengan skor telak 21-8. Berlanjut pada gim kedua, Kang/Seo nampaknya sudah belajar dari kesalahan dan berhasil mencuri keunggulan.