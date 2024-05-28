Jaga Peringkat Dunia, Gregoria Mariska Ditargetkan Tembus Semifinal Singapore Open 2024

JAKARTA – Pelatih tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin, meminta Gregoria Mariska Tunjung menjaga peringkatnya di posisi delapan besar dunia. Oleh karena itu, Gregoria pun ditargetkan untuk bisa menembus semifinal Singapore Open 2024 yang berlangsung pekan ini.

Gregoria akan turun di Singapore Open 2024 yang digelar pada 27 Mei hingga 2 Juni mendatang. Dia menjadi satu-satunya tunggal putri Indonesia yang mentas di turnamen Super 750 itu.

Saat ini, Gregoria duduk di peringkat sembilan dunia dengan raihan 73.962 poin. Dia berada di bawah tiga pemain China, yakni Han Yue (77.429 poin), Wang Zhi Yi (76.705 poin) dan He Bing Jiao (74.868 poin).

Walau duduk di peringkat sembilan dunia, pemain berusia 24 tahun itu sekarang masih berada di dalam zona unggulan delapan besar di Olimpiade Paris 2024. Sebab, hanya dua dari empat pemain China, yang ada di atasnya yang lolos ke pesta olahraga terakbar di dunia itu yakni Chen Yu Fei (ranking dua dunia) dan He Bing Jiao.

Oleh karena itu, Herli ingin Gregoria tetap mempertahankan peringkatnya di zona unggulan delapan besar Olimpiade Paris 2024 sebelum turnamen empat tahunan itu dimulai pada akhir Juli mendatang. Dia pun menargetkan pemain kelahiran Wonogiri itu mencapai semifinal Singapore Open 2024 agar mendapat banyak poin.

"Target setiap pertandingan pasti ada tapi yang terpenting adalah bagaimana bermain dengan maksimal. Untuk kali ini Gregoria harus bisa masuk ke semifinal untuk bisa mendapatkan poin tambahan,” kata Herli dilansir dari rilis PBSI, Senin (27/5/2024).