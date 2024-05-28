Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tatap Singapore Open 2024, Anthony Ginting Tak Terbebani Status Juara Bertahan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |11:07 WIB
Tatap Singapore Open 2024, Anthony Ginting Tak Terbebani Status Juara Bertahan
Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
A
A
A

ANTHONY Sinisuka Ginting mengaku tidak terbebani dengan status sebagai juara bertahan Singapore Open. Pemain asal Cimahi itu menyatakan fokusnya hanya ingin memberikan yang terbaik dalam turnamen edisi kali ini.

Anthony Ginting termasuk dalam salah satu wakil Indonesia yang diturunkan di Singapore Open 2024. Turnamen berlevel 750 itu akan berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura pada 28 Mei–2 Juni 2024.

Pada turnamen itu, Anthony berstatus sebagai juara bertahan tunggal putra setelah mengalahkan Anders Antonsen di final Singapore Open 2023. Meski demikian, pebulu tangkis berusia 27 tahun itu mengaku tak terbebani dengan predikat tersebut.

“Selalu merasakan excited ketika bermain di Singapore Open. Tapi ini pertandingan yang baru dengan tantangan yang baru juga. Kepercayaan diri (untuk mempertahankan gelar) harus ada tapi saya tidak berfokus dengan itu,” kata Anthony dilansir dari rilis resmi PBSI, Selasa (28/5/2024).”

“Fokus saya adalah bagaimana caranya bisa menerapkan strategi dengan baik, jaga mental dan jaga pikiran untuk menampilkan permainan yang terbaik,” tambahnya.

Pada edisi kali ini, Anthony akan berhadapan dengan jagoan bulu tangkis Malaysia, Lee Zii Jia. Dalam enam pertemuan terakhir, Anthony unggul atas pebulu tangkis Malaysia itu dengan agregat (5-1).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/40/3017191/hasil-singapore-open-2024-gregoria-mariska-babat-habis-putri-kw-untuk-lolos-ke-16-besar-3ZRTy67cMt.jpg
Hasil Indonesia Open 2024: Gregoria Mariska Babat Habis Putri KW untuk Lolos ke 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016464/jadi-runner-up-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-akui-ketangguhan-lawan-HAXIM78U9g.jpg
Jadi Runner-up Singapore Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Ketangguhan Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016437/hasil-lengkap-final-singapore-open-2024-china-juara-umum-fajar-alfian-rian-ardianto-runner-up-4qahM47UcJ.jpg
Hasil Lengkap Final Singapore Open 2024: China Juara Umum, Fajar Alfian/Rian Ardianto Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016407/breaking-news-fajar-alfian-rian-ardianto-harus-puas-jadi-runner-up-singapore-open-2024-Fr9ysGdzUg.jpg
Breaking News: Fajar Alfian/Rian Ardianto Harus Puas Jadi Runner-up Singapore Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016290/final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-beber-persiapan-jelang-perdana-hadapi-he-ji-ting-ren-xiang-yu-sxfkktKDB7.jpg
Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Beber Persiapan Jelang Perdana Hadapi He Ji Ting/Ren Xiang Yu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016231/jadwal-siaran-langsung-final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-siap-juara-live-di-inews-oKNLnemYxZ.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Juara, Live di iNews!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement