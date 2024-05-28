Tatap Singapore Open 2024, Anthony Ginting Tak Terbebani Status Juara Bertahan

ANTHONY Sinisuka Ginting mengaku tidak terbebani dengan status sebagai juara bertahan Singapore Open. Pemain asal Cimahi itu menyatakan fokusnya hanya ingin memberikan yang terbaik dalam turnamen edisi kali ini.

Anthony Ginting termasuk dalam salah satu wakil Indonesia yang diturunkan di Singapore Open 2024. Turnamen berlevel 750 itu akan berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura pada 28 Mei–2 Juni 2024.

Pada turnamen itu, Anthony berstatus sebagai juara bertahan tunggal putra setelah mengalahkan Anders Antonsen di final Singapore Open 2023. Meski demikian, pebulu tangkis berusia 27 tahun itu mengaku tak terbebani dengan predikat tersebut.

“Selalu merasakan excited ketika bermain di Singapore Open. Tapi ini pertandingan yang baru dengan tantangan yang baru juga. Kepercayaan diri (untuk mempertahankan gelar) harus ada tapi saya tidak berfokus dengan itu,” kata Anthony dilansir dari rilis resmi PBSI, Selasa (28/5/2024).”

“Fokus saya adalah bagaimana caranya bisa menerapkan strategi dengan baik, jaga mental dan jaga pikiran untuk menampilkan permainan yang terbaik,” tambahnya.

Pada edisi kali ini, Anthony akan berhadapan dengan jagoan bulu tangkis Malaysia, Lee Zii Jia. Dalam enam pertemuan terakhir, Anthony unggul atas pebulu tangkis Malaysia itu dengan agregat (5-1).