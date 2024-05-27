Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Singapore Open 2024: Jumpa Chou Tien Chen, Jonatan Christie Optimis Menang

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |02:01 WIB
Singapore Open 2024: Jumpa Chou Tien Chen, Jonatan Christie Optimis Menang
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

SINGAPURA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, dipastikan berjumpa wakil Taiwan, Chou Tien Chen di 32 besar Singapore Open 2024. Ia pun mengaku optimis menang karena sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi turnamen super 750 tersebut.

Ya, pebulutangkis berusia 26 tahun itu telah menjalani tiga minggu persiapan, setelah tampil di Piala Thomas dan Uber sudah cukup untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Jonatan Christie pun memilih untuk mematangkan dan menyempurnakan permainannya agar bisa tampil baik di Singapore Open 2024 yang berlangsung pada 28 Mei-2 Juni 2024.

"Tiga minggu persiapan setelah Piala Thomas dan Uber cukup lumayan untuk mengembalikan kondisi fisik. Lebih mematangkan dan memantapkan permainan yang sudah berjalan kemarin," ungkap Jonatan Chritie, dikutip dari keterangan PBSI, Senin (27/5/2024).

Nantinya di babak 32 besar Singapore Open 2024, Jonatan Christie akan berhadapan dengan wakil Taiwan, Chou Tien Chen. Ia pun tak peduli dengan lawan yang akan dihadapkannya, tetapi berharap bisa bemain tanpa beban.

Jonatan Christie (PBSI)

"Lawan siapapun tidak akan mudah, tinggal siapa yang lebih siap. Saya berharap nanti bisa bermain lepas dan menikmatinya," sambung Jonatan.

Halaman:
1 2
