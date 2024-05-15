Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Terlihat di iNews Premium Sport, Jonatan Christie Pilih Antar Istri Periksa Kandungan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |21:08 WIB
Tak Terlihat di iNews Premium Sport, Jonatan Christie Pilih Antar Istri Periksa Kandungan
Jonatan Christie tak hadir di iNews Premium Sports karena harus antarkan istri periksa kandungan. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA – Tidak ada Jonatan Christie dalam rombongan tim Thomas Indonesia dalam acara iNews Premium Sports: Apresiasi Tim Thomas dan Uber Cup 2024 Merah Putih yang tayang di iNews pada Rabu (15/5/2024) pukul 20.00 WIB. Ternyata, Jonatan lebih memilh mengantar istrinya periska kandungan,

Ya, Jonathan Christie tak terlihat dalam barisan atlet yang hadir di acara iNews Premium Sports tersebut. Usut punya usut, pria yang akrab disapa Jojo itu ternyata harus mengantar sang istri, Shanju Eks JKT48 untuk memeriksakan kandungannya.

Hal ini terungkap saat Jonathan Christie mendadak muncul di layar yang ternyata tersambung melalui video call. Jonathan tampak sedang dalam perjalanan untuk menemani istrinya yang kini tengah hamil 6 bulan.

Jojo menyempatkan waktunya sebelum dirinya nanti harus kembali bertanding. Jojo sendiri diketahui akan berjuang di Olimpiade Paris 2024 mendatang. Selagi berada di Jakarta, tentu Jojo akan mendampingi istrinya.

Tim Thomas Indonesia di iNews Premium Sports (Foto: Rievta/MPI)

"Maaf ya belum bisa hadir. Lagi menemani ibu negara, lagi nganter periksa kandungan," ujar Jonathan Christie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement