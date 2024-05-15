Tak Terlihat di iNews Premium Sport, Jonatan Christie Pilih Antar Istri Periksa Kandungan

JAKARTA – Tidak ada Jonatan Christie dalam rombongan tim Thomas Indonesia dalam acara iNews Premium Sports: Apresiasi Tim Thomas dan Uber Cup 2024 Merah Putih yang tayang di iNews pada Rabu (15/5/2024) pukul 20.00 WIB. Ternyata, Jonatan lebih memilh mengantar istrinya periska kandungan,

Ya, Jonathan Christie tak terlihat dalam barisan atlet yang hadir di acara iNews Premium Sports tersebut. Usut punya usut, pria yang akrab disapa Jojo itu ternyata harus mengantar sang istri, Shanju Eks JKT48 untuk memeriksakan kandungannya.

Hal ini terungkap saat Jonathan Christie mendadak muncul di layar yang ternyata tersambung melalui video call. Jonathan tampak sedang dalam perjalanan untuk menemani istrinya yang kini tengah hamil 6 bulan.

Jojo menyempatkan waktunya sebelum dirinya nanti harus kembali bertanding. Jojo sendiri diketahui akan berjuang di Olimpiade Paris 2024 mendatang. Selagi berada di Jakarta, tentu Jojo akan mendampingi istrinya.

"Maaf ya belum bisa hadir. Lagi menemani ibu negara, lagi nganter periksa kandungan," ujar Jonathan Christie.