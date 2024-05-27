Advertisement
MOTOGP

Aleix Espargaro Akui Kalah dari Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |13:05 WIB
Aleix Espargaro Akui Kalah dari Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2024
Aleix Espargaro finis di posisi keempat pada MotoGP Catalunya 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

ALEIX Espargaro mengakui kekalahan dari Marc Marquez (Gresini Ducati) dalam perebutan podium ketiga di MotoGP Catalunya 2024. Rider Aprilia itu mengaku sudah mencoba segalanya untuk mengalahkan The Baby Alien.

Aleix Espargaro harus puas mengakhiri balapan pada posisi keempat di MotoGP Catalunya 2024. Balapan itu berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Minggu (26/5/2024) kemarin.

Padahal, Espargaro sempat menempati posisi ketiga hingga balapan menuju selesai. Namun ketika balapan menyisakan empat lap, pembalap berusia 34 tahun itu disalip oleh rekan senegaranya Marc Marquez.

Alhasil, Espargaro gagal mendapatkan podium ketiga yang sudah di depan mata. Usai balapan, Espargaro mengakui kekalahan dari Marquez dalam balapan tersebut. Kakak Pol Espargaro itu mengatakan, Marquez terlalu tangguh.

“Saya tidak pernah bisa mengikuti orang-orang top. Saya kemudian mencoba untuk tetap berada di belakang Marc. Sejak awal saya tidak punya tanggung jawab. Saya hanya meluncur dan memberikan tekanan ekstra pada ban, itu sangat intens. Saya bahkan tidak diperbolehkan menyentuh gas,” aku Espargaro dikutip dari Speedweek, Senin (27/5/2024).

Espargaro mengatakan sudah mencoba berbagai cara untuk mengalahkan The Baby Alien. Namun karena sudah ‘mentok’, Espargaro terpaksa untuk mengalah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Halaman: 1 2
1 2
