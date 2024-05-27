Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Minta Maaf ke Aleix Espargaro Usai Naik Podium Ketiga di MotoGP Catalunya 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |04:53 WIB
Marc Marquez Minta Maaf ke Aleix Espargaro Usai Naik Podium Ketiga di MotoGP Catalunya 2024
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

CATALUNYA – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, meminta maaf kepada Aleix Espargaro, usai naik podium di MotoGP Catalunya 2024. Pasalnya, Marquez yang menyalip Aleix Espargaro hingga gagal naik podium dalam balapan terakhirnya di Sirkuit Catalunya.

Diketahui, Aleix Espargaro telah resmi mengumumkan pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2024. Dengan begitu, MotoGP Catalunya 2024 akan jadi penampilan terakhir Aleix di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol.

Aleix Espargaro

Aleix pun sukses tampil apik di MotoGP Catalunya 2024. Pada sesi sprint race, pembalap asal Spanyol itu bisa keluar sebagai pemenang.

Kemudian, di balapan utama MotoGP Catalunya 2024, Aleix bisa bersaing di tiga besar. Dia cukup lama mempertahankan posisi di urutan ketiga.

Tetapi sayang, harapan Aleix untuk finis tiga besar di MotoGP Catalunya 2024 gagal tercapai. Sebab, di lap-lap akhir, kakak dari Pol Espargaro itu disalip Marc Marquez.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement