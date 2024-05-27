Marc Marquez Minta Maaf ke Aleix Espargaro Usai Naik Podium Ketiga di MotoGP Catalunya 2024

CATALUNYA – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, meminta maaf kepada Aleix Espargaro, usai naik podium di MotoGP Catalunya 2024. Pasalnya, Marquez yang menyalip Aleix Espargaro hingga gagal naik podium dalam balapan terakhirnya di Sirkuit Catalunya.

Diketahui, Aleix Espargaro telah resmi mengumumkan pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2024. Dengan begitu, MotoGP Catalunya 2024 akan jadi penampilan terakhir Aleix di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol.

Aleix pun sukses tampil apik di MotoGP Catalunya 2024. Pada sesi sprint race, pembalap asal Spanyol itu bisa keluar sebagai pemenang.

Kemudian, di balapan utama MotoGP Catalunya 2024, Aleix bisa bersaing di tiga besar. Dia cukup lama mempertahankan posisi di urutan ketiga.

Tetapi sayang, harapan Aleix untuk finis tiga besar di MotoGP Catalunya 2024 gagal tercapai. Sebab, di lap-lap akhir, kakak dari Pol Espargaro itu disalip Marc Marquez.