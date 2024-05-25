Kisah Jason Gunawan, Pebulutangkis Asal Hongkong Berdarah Indonesia yang Kalahkan Chico Dwi Wardoyo di Malaysia Master 2024

KISAH Jason Gunawan, pebulutangkis asal Hong Kong berdarah Indonesia yang sukses kalahkan Chico Dwi Wardoyo di Malaysia Masters 2024 menarik untuk diulas. Sebab, ini menjadi kekalahan yang menyakitkan bagi Indonesia.

Bagaimana tidak? dikalahkan oleh pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia namun memilih negara lain jauh lebih menyakitkan dibandingkan kalah oleh pemain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Indonesia.

Terlebih, pemain yang dikalahkan adalah salah satu tunggal putra terbaik tanah air, Chico Aura Dwi Wardoyo yang kini duduk di peringkat 30 ranking BWF.

Bertanding di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (23/05/2024) waktu setempat, Chico ditumbangkan oleh Jason Gunawan melalui rubber game 6-21, 21-16, an 10-21.

Diluar dugaan, Chico yang merupakan tunggal putra terbaik tiga tanah air tumbang dengan mudah dari Jason digim pertama. Bahkan, ia sempat tertinggal 11-1 saat jeda interval game pertama.

Pasca interval, Jason Gunawan semakin membuat Chico tertekan. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah itu bahkan hanya membiarkan Chico menambah 5 poin sebelum menutup game dengan skor telak 21-6.