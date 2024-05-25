Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Jason Gunawan, Pebulutangkis Asal Hongkong Berdarah Indonesia yang Kalahkan Chico Dwi Wardoyo di Malaysia Master 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |09:51 WIB
Kisah Jason Gunawan, Pebulutangkis Asal Hongkong Berdarah Indonesia yang Kalahkan Chico Dwi Wardoyo di Malaysia Master 2024
Jason Gunawan menyingkirkan Chico Aura Dwi Wardoyo di 16 besar Malaysia Masters 2024 (Foto: Instagram/jasongunawan)
A
A
A

KISAH Jason Gunawan, pebulutangkis asal Hong Kong berdarah Indonesia yang sukses kalahkan Chico Dwi Wardoyo di Malaysia Masters 2024 menarik untuk diulas. Sebab, ini menjadi kekalahan yang menyakitkan bagi Indonesia.

Bagaimana tidak? dikalahkan oleh pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia namun memilih negara lain jauh lebih menyakitkan dibandingkan kalah oleh pemain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Indonesia.

Terlebih, pemain yang dikalahkan adalah salah satu tunggal putra terbaik tanah air, Chico Aura Dwi Wardoyo yang kini duduk di peringkat 30 ranking BWF.

Bertanding di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (23/05/2024) waktu setempat, Chico ditumbangkan oleh Jason Gunawan melalui rubber game 6-21, 21-16, an 10-21.

Diluar dugaan, Chico yang merupakan tunggal putra terbaik tiga tanah air tumbang dengan mudah dari Jason digim pertama. Bahkan, ia sempat tertinggal 11-1 saat jeda interval game pertama.

Pasca interval, Jason Gunawan semakin membuat Chico tertekan. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah itu bahkan hanya membiarkan Chico menambah 5 poin sebelum menutup game dengan skor telak 21-6.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement