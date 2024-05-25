Advertisement
NETTING

Tersingkir dari Malaysia Masters 2024, Rehan/Lisa Langsung Alihkan Fokus ke Indonesia Open 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |03:14 WIB
Tersingkir dari Malaysia Masters 2024, Rehan/Lisa Langsung Alihkan Fokus ke Indonesia Open 2024
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
GANDA campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, sudah tersingkir dari ajang Malaysia Masters 2024. Mereka pun tak mau meratapi kekalahan itu lama-lama karena akan langsung mengalihkan fokus ke ajang Indonesia Open 2024.

Ya, Rehan/Lisa kalah dari pasangan tuan rumah, Gooh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, di perempatfinal Malaysia Masters 2024. Bertarung sengit di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat 24 Mei 2024 pagi WIB, Rehan/Lisa kalah dengan skor 21-12, 17-21, dan 17-21.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Sebenarnya, pasangan ranking 21 dunia itu punya peluang cukup terbuka untuk bisa mengunci kemenangan. Sebab, Gooh Soon Huat mengalami sedikit cedera pada gim kedua. Namun sayangnya, mereka tidak bisa memanfaatkan kondisi tersebut.

Meski demikian, Rehan mengungkapkan dirinya bersama Lisa mengalihkan fokusnya ke Indonesia Open 2024. Ajang itu dijadwalkan berlangsung pada 4 sampai 9 Juni 2024.

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
