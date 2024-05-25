Benarkah Bahan Baju Balap MotoGP Terbuat dari Kulit Hewan Langka Kanguru? Ini Faktanya

BENARKAH bahan baju balap MotoGP terbuat dari kulit hewan langka Kanguru? Menjadi seorang pembalap MotoGP adalah sebuah pekerjaan yang memiliki resiko bahaya sangat tinggi. Memacu motor dengan kecepatan hingga ratusan km/jam tenu harus dibekali dengan keamanan kelas tinggi.

Bagi pembalap MotoGP, wearpack atau pakaian balap yang biasa disebut dengan racing suit adalah pelindung utama mereka. Dalam pakaian balap ini, terdapat beberapa fitur yang membantu pembalap dalam menjalani balapan.

Diantaranya, racing suit pembalap memiliki total 6 pelindung. Pelindung ini terdapat pada bagian kaki sebanyak 2 buah, pada bagian lengan sebanyak 2 buah, kemudian satu pelindung di bagian dada, dan saat pelindung di bagian punggung.

Bagian pelindung ini terbuat dari material plastik di bagian luar. Kemudian ditambahkan material karet yang berfungsi sebagai peredam. Selain iu, pada bagian dalam dibuat menggunakan bahan sejenis polystyrene alias padatan gabus yang dapat membantu meredam hentakan dan tabrakan.

Pemilihan plastik juga bukan tanpa alasan. Material plastik dipilih karena dapat dengan mudah diganti kapan saja. Sebagai contoh pada pelindung lutut, saat pelindungnya tergerus aspal. Maka dapat dengan cepat diganti dengan pelindung baru dengan cara ditempel menggunakan velcro.

Namun khusus pada bagian pelindung lengan atau siku, pelindungnya tidak hanya menggunakan plastik. Akan tetapi juga ditambahkan plat besi di dalamnya. Plat besi ini berfungsi untuk tanda bahaya pembalap MotoGP saat menikung terlalu dalam. Sebab, saat hal itu terjadi, maka akan terjadi gesekan antara besi dan spal yang mengeluarkan bunyi.