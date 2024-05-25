Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tepis Rumor Gabung Repsol Honda, Jorge Martin: Saya Butuh Motor untuk Menang

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |08:39 WIB
Tepis Rumor Gabung Repsol Honda, Jorge Martin: Saya Butuh Motor untuk Menang
Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin (Foto: MotoGP)
A
A
A

JORGE Martin dikabarkan siap meninggalkan Ducati jika tak mendapat tempat di tim pabrikan musim depan. The Martinator pun mulai dikaitkan dengan tim lain untuk MotoGP 2025 nanti.

Salah satu yang cukup ramai dibicarakan adalah kemungkinan sang pembalap Spanyol merapat ke Repsol Honda. Seperti diketahui, saa ini pabrikan asal Jepang itu membutuhkan sosok pembalap kuat untuk mengembalikan kejayaan mereka.

Namun, baru-baru ini Jorge Martin buka suara terkait kabar tersebut. Rekan satu tim Franco Morbidelli itu terang-terangan mengatakan kalau rumor itu tidak benar.

Performa motor membuat Jorge Martin enggan membalap bersama Repsol Honda. Jorge Martin mengatakan dirinya hanya ingin menggunakan motor yang bisa membawanya bersaing untuk gelar juara.

"Saat ini saya tak memikirkan hal itu (pindah pabrikan). Itu bisa saja terjadi. Ribuan hal bisa terjadi. Namun, saya melihat diri saya di tim pabrikan Ducati. Entahlah, kita lihat saja nanti. Banyak hal bisa terjadi," ungkap Jorge Martin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement