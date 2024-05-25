Tepis Rumor Gabung Repsol Honda, Jorge Martin: Saya Butuh Motor untuk Menang

JORGE Martin dikabarkan siap meninggalkan Ducati jika tak mendapat tempat di tim pabrikan musim depan. The Martinator pun mulai dikaitkan dengan tim lain untuk MotoGP 2025 nanti.

Salah satu yang cukup ramai dibicarakan adalah kemungkinan sang pembalap Spanyol merapat ke Repsol Honda. Seperti diketahui, saa ini pabrikan asal Jepang itu membutuhkan sosok pembalap kuat untuk mengembalikan kejayaan mereka.

Namun, baru-baru ini Jorge Martin buka suara terkait kabar tersebut. Rekan satu tim Franco Morbidelli itu terang-terangan mengatakan kalau rumor itu tidak benar.

BACA JUGA: Reaksi Jorge Martin Dilirik Banyak Tim Pabrikan di MotoGP

Performa motor membuat Jorge Martin enggan membalap bersama Repsol Honda. Jorge Martin mengatakan dirinya hanya ingin menggunakan motor yang bisa membawanya bersaing untuk gelar juara.

"Saat ini saya tak memikirkan hal itu (pindah pabrikan). Itu bisa saja terjadi. Ribuan hal bisa terjadi. Namun, saya melihat diri saya di tim pabrikan Ducati. Entahlah, kita lihat saja nanti. Banyak hal bisa terjadi," ungkap Jorge Martin.