Francesco Bagnaia Ungkap Penyebab Marc Marquez Kesulitan di Sirkuit Catalunya

BARCELONA – Francesco Bagnaia mengungkapkan penyebab Marc Marquez (Gresini Ducati) gagal menembus kualifikasi kedua (Q2) MotoGP Catalunya 2024. Bagnaia memperkirakan, perbedaan kualitas motor menjadi penyebabnya.

Pada latihan (practice) MotoGP Catalunya 2024, Jumat (24/5/2024), Marquez mengakhiri sesi itu pada posisi ke-11. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- yang kesulitan harus puas dengan catatan waktu 1 menit 39,113 detik.

Itu artinya Marquez harus berjuang dari kualifikasi pertama (Q1) untuk mendapatkan grid terbaik di MotoGP Catalunya 2024. Ini merupakan kedua kalinya gagal menembus Q2. Sebelumnya, dia juga mengalami yang sama di MotoGP Prancis 2024.

Menurut Bagnaia, kegagalan Marquez menembus 10 besar disebabkan oleh kualitas motor yang berbeda. Diketahui, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menunggangi Ducati Desmosedici GP23, berbeda dengan Bagnaia yang mengendarai GP24.

“Bagi saya, pengereman dan masuk. GP24 banyak membantu dalam pengereman dan masuk serta berbelok sedikit lebih baik, tetapi cengkeramannya sedikit berkurang,” ujar Bagnaia dilansir dari Crash, Sabtu (25/5/2024).

“Motor tahun lalu bekerja dengan sangat baik dalam hal grip karena di sini tingkat gripnya paling buruk. Jadi traksinya susah tapi belokannya berkurang. Keseimbangannya cukup mirip bagi saya, namun hari ini Alex dan Marc tidak memiliki kesempatan untuk mencatat waktu putaran yang baik,” sambungnya.