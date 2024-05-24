Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rinov/Pitha Jadi Wakil Satu-satunya Wakil Indonesia di Semifinal Malaysia Masters 2024, Saksikan Aksinya Besok, Eksklusif di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |22:00 WIB
Rinov/Pitha Jadi Wakil Satu-satunya Wakil Indonesia di Semifinal Malaysia Masters 2024, Saksikan Aksinya Besok, Eksklusif di iNews
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

PEBULU tangkis ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, jadi satu-satunya wakil Indonesia di semifinal Malaysia Masters 2024. Saksikan perjuangan Rinov/Pitha memperebutkan tiket final Malaysia Masters 2024 secara eksklusif di iNews.

Usai memenangi perang saudara di perempatfinal BWF Super 500 Malaysia Masters 2024, pasangan dari sektor ganda campuran, Rinov/Pitha, berhasil melangkahkan kakinya melaju ke semifinal Malaysia Masters 2024. Laga itu akan digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu 25 Mei 2024.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Di babak perempatfinal sendiri, Rinov/Pitha bermain maksimal. Mereka menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan tiga game dengan skor 21-9, 18-21, dan 21-8.

Selain melaju ke semifinal, kemenangan ini membuat Ripith -sapaan akrab Rinov/Pitha- mempertajam rekor pertemuan atas Dejan/Gloria. Mereka menjadi unggul 4-0.

