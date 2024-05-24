Menang Perang Saudara Lawan Dejan/Gloria di Perempatfinal Malaysia Masters 2024, Rinov/Pitha Ternyata Tidak dalam Kondisi Fit

KUALA LUMPUR – Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, ternyata tidak dalam kondisi fit saat menang perang saudara melawan rekan senegaranya, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, di babak perempatfinal Malaysia Masters 2024. Rinov yang ternyata sedang tidak dalam kondisi fit.

Rinov/Pitha menyegel tiket semifinal usai gilas Dejan/Gloria lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-9, 18-21, dan 21-8, pada laga yang berlangsung di Axiata Arena, Jumat (24/5/2024) pagi WIB. Hasil ini sekaligus mempertajam rekor pertemuan mereka dengan tak pernah terkalahkan untuk keempat kalinya lawan pasangan PB Djarum tersebut.

Usai pertandingan, Rinov mengaku sangat bersyukur bisa meraih kemenangan meski tidak dalam kondisi terbaiknya. Namun, Dejan/Gloria dinilai juga tidak dalam performa terbaiknya sehingga langsung dia manfaatkan kesempatan itu bersama Pitha.

“Bersyukur bisa menang dan maju ke semifinal, meskipun sebenarnya saya tidak dalam kondisi fit. Hanya lawan sepertinya juga lagi tidak enak bermain, sehingga kami bisa leluasa bermain dan menang,” kata Rinov, dilansir dalam rilis PBSI, Jumat (24/5/2024).

Rinov menjelaskan bahwa saat ini fokus utamanya adalah menjaga kondisi tubuhnya. Hal itu dilakukan olehnya demi tampil dalam kondisi terbaik pada Olimpiade Paris 2024.

“Setelah ini kami akan absen dari Singapura Open untuk persiapan ke Indonesia Open,” tutur Rinov.

“Saya akan lebih fokus ke kesehatan dulu. Kami mau peak-nya di Olimpiade Paris. Jadi harus bisa menjaga kondisi tubuh agar jangan sampai cedera yang lebih parah lagi,” lanjut pemain berusia 24 tahun tersebut.

Pitha sendiri memberikan apresiasi setinggi langit kepada Rinov. Walaupun tandemnya itu sedang tidak fit 100 persen, tapi tetap berusaha untuk memberikan kemampuan terbaiknya.